比新冠可怕？首例H5N5人類死亡！專家示警1關鍵：人傳人得符合「3證據」

記者簡浩正／台北報導

美國華盛頓日前出現全球首例人類感染H5N5型禽流感身亡個案，震驚全球。外界憂心，禽流感病毒人傳人會不會大流行？若出現能在人類間傳播的變異，可能引發比新冠肺炎（COVID-19）疫情更嚴重的全球大流行。對此，專家表示H5N5屬於禽源病毒，目前沒有出現人傳人的證據，發生大流行的機會並不高；不過專家也提及，若能從不同感染者身上，分離出高度相似的病毒基因序列等三點證據，才能判定禽流感是否具有人傳人能力。

美國華盛頓州衛生官員21日證實，一名年長者因感染罕見的H5N5型禽流感病毒株死亡，為全球首例人類感染該型病毒而逝世。據悉，這名人士住在西雅圖西南方約125公里處的格雷斯港郡（Grays Harbor County），在自家後院飼養1群家禽，而這些家禽曾接觸過野鳥。

台灣科技媒體中心（SMC）今日發出新聞資訊，邀請中興大學微生物暨公衛所、合聘微生物基因體學程與醫學院教授兼任健康一體中心主任趙黛瑜，中興大學獸醫學院微生物暨公共衛生研究所特聘教授張伯俊，兩位專家說明此次的H5N5是否會發生大流行，又該如何評估人傳人的風險。

趙黛瑜解釋，人類的季節流感或是新型流感病毒都源自於候鳥。上週五（11/21）美國華盛頓州出現的H5N5人類死亡案例，屬於偶發案例，發生大流行的機會不高。此案例應是病毒透過候鳥傳給雞後，再傳給人所致。

她說，1918年的西班牙流感（H1N1）以及1968年的香港流感（H3N2），成為目前人類的季節性流感病毒。而在台灣為了區分，就把禽流感病毒感染人的案例稱為新型流感。全世界發生禽流感病毒傳染給人的案例最多的，分別是1997年在香港爆發流行的H5N1，以及只出現在中國的H7N9，其餘亞型都屬於沒有人傳人的案例。

趙黛瑜提醒，禽流感病毒正不斷外溢至其他動物，包括食肉性或雜食性野生動物，甚至是海中哺乳類動物，勢必要採取行動避免禽流感大流行。

張伯俊則指出，目前H5N5僅在美國確認到一例人類死亡個案，尚未出現人傳人現象，也沒有任何跡象顯示具備引發大流行的能力。H5N5與去年出現的H5N2同屬禽源病毒，無法在人類之間有效傳播，難以造成大規模疫情。他解釋，2009年大流行的H1N1病毒是由禽源、豬源與人源流感病毒重組而成，本身具備感染豬與人的跨宿主能力，加上當時全球人群皆未施打該類型疫苗，因此引發大流行。

張伯俊說明，要判定禽流感是否具有人傳人能力，需要由以下證據研判：

(1) 從不同感染者身上，分離出高度相似的病毒基因序列

(2) 出現家庭群聚、社區或醫院內的傳播鏈

(3) 病毒出現適應哺乳類的關鍵突變，能使病毒更好地適應並在哺乳類體內有效複製

張伯俊最後補充一個關鍵，季節性人類流感病毒即便傳染到禽類，也不會立即轉變成禽流感，需長期、多步驟演化，非一蹴可幾。

