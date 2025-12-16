比日劇猛！「真人半澤直樹」逆襲 明年4月升任三菱日聯金融集團社長

日劇《半澤直樹》勾勒出日本銀行界殘酷。（翻攝畫面）

「下屬的功勞是上司的功績，上司的過錯是下屬的責任。」這句日劇《半澤直樹》中的經典台詞，勾勒出日本銀行界殘酷的「論資排輩」潛規則。如今，現實世界的銀行家，卻上演了一場比戲劇更精彩的逆襲！

日本最大金融集團三菱日聯金融集團（MUFG）今（16日）宣布重磅人事案：三菱日聯銀行總裁半澤淳一將升任集團社長，明年4月1日生效。

三菱日聯銀行總裁半澤淳一將升任集團社長，明年4月1日生效。（翻攝自《日本新聞網》）

這位新任社長半澤淳一，正是網路上熱議的「真人版半澤直樹」！他不僅與劇中主角同姓，更巧合的是，他與《半澤直樹》的原作者池井戶潤先生，是在1988年進入舊三菱銀行服務的同期同事。許多網友得知他一路從常務執行董事，一度破格升任銀行總裁，爬上集團最高領導層，紛紛驚呼「電視劇變成現實了！」

這項人事案正值日本銀行業面臨轉捩點，由於日本央行升息，進入了「有利率的世界」，預期貸款業務的獲利將有所增長，三菱日聯金融集團決定革新體制。半澤的升任，同時體現了銀行界從傳統「論資排輩」轉向「實力本位」的訴求。

然而，在升任集團社長前，半澤淳一也面臨了管理危機。

今年初，半澤淳一曾針對前行員涉嫌從保險箱竊取客戶資產一案，公開表達最深歉意。當時總裁半澤強調，必須對受影響的客戶做出回應、採取措施防止再次發生，並「履行管理職責」。努力在明年上任前，為集團重建信賴。

