比日本便宜！好市多驚喜上架「限定神物」遭瘋搶 會員哀號：請代購虧爛

有網友發現，原本僅在日本販售、台灣極少上架的限定麻布保溫保冷購物袋突然在台灣賣場現身。（圖／記者李育道攝影）

美式賣場好市多（Costco）商品種類豐富、份量十足，還不時推出新品與優惠活動，會員購物時自然少不了購物袋，而好市多也會販售印有自家LOGO的各式袋款。近日就有網友發現，原本僅在日本販售、台灣極少上架的限定麻布保溫保冷購物袋突然在台灣賣場現身，貼文曝光後，立刻掀起會員暴動，驚呼「賣得還比日本便宜！」

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，日本限定的麻布保溫保冷購物袋在好市多再度補貨上架，有需要的會員可以趕快到賣場看看。從商品介紹可見，這款商品其實是三件組，包含一個60公升麻布保溫保冷袋、一個45公升麻布保溫保冷袋，以及一個20公升可收納式購物袋。商品可水洗，若放入冰塊還能進一步提升保冷效果。

貼文曝光後，引起網友熱議，「賣得還比日本便宜，在日本買過的路過」、「才剛找日本代購，結果虧了」、「一兩年前剛上就買了，方方正正很好裝，而且真的比日本買便宜」、「亮點其實是旁邊那個迷你小包」、「就是為了那個迷你包買的」。也有網友貼心提醒，「昨天詢問客服，滿多家分店都有販售，建議想買的人先打電話確認，才不會白跑一趟」。

不過，也有人抱持不同看法，「在台灣開賣，就不算日本限定了」、「之前買過，覺得只是好看但不好用，材質有點刺刺的」、「有看到實品，但麻布感太重，最後還是買不下去」。

