比日走萬步更讚！研究揭「長壽關鍵步數」 降死亡率47%、預防失智
記者鄭玉如／台北報導
不少人為了健康，每天堅持走1萬步，不過腎臟科醫師江守山表示，研究顯示，與日走2000步的人相比，每天走7000步可降低死亡風險47%，還能減少罹患失智症的機率，甚至改善心臟健康與認知能力，然而，每天走1萬步並不能再進一步降低死亡率。
江守山在臉書粉專指出，澳洲雪梨大學研究團隊分析57項步行相關研究，特別關注跌倒、死於心血管疾病或癌症及罹患第2型糖尿病、失智症和憂鬱症等慢性疾病的風險，發現只要7000步就能減半早逝風險，並改善心臟健康及認知能力。
江守山表示，研究人員以千步作為單位，比較每天增加步數所帶來的健康益處。發現每天走2000到4000步的人，與每天走1000步或更少的人相比，也能獲得顯著健康益處。另外，相較於每天走2000步者，每天走7000步可降低47%死亡風險，然而，每天走10000步並不能進一步降低風險。
至於罹患失智症風險方面，每天走7000步可降低風險38%，而每天走10000步則僅使風險進一步降低7%。研究人員表示，原本每天步數2000步增加到7000步的人，健康益處最明顯，若平時已有日走萬步的習慣，不妨堅持下去，不過對於體力不足者，日走7000步仍會帶來健康益處。
江守山提到，健康不僅取決於步數，步行速度也可能至關重要。芝加哥大學研究人員對體弱的老年人進行研究，發現每分鐘步行100 步是最佳走路速度，有助於改善整體健康狀況，增強體質、降低跌倒和骨折的風險。
更多三立新聞網報導
胡椒粉沒冰=吞毒?恐吃下致癌物、黴菌 譚敦慈揭密：醬油也要冷藏
1個月賺進1年財富！「4生肖」財運大洗牌 做錯1步秒破財
主管口臭飄「高麗菜味」！狂刷牙也沒用 醫揪「元凶」臭氣從小腸跑到肺
新台幣要換了！改版主題票選 投票時間、樣式一次看「有望得馬年套幣」
其他人也在看
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 10 小時前 ・ 18則留言
不是小腿！研究曝「身體1部位」越厚實越健康：萎縮就失能、短命
健康老化是重要議題，醫師黃軒表示，一個人只要臀部肌肉還在、力量還夠，身體通常也不差。一項大型研究發現，臀大肌越厚實的人，全身握力越好、身體衰弱指數越低。一旦臀肌萎縮，人跌倒、失能、慢性病的風險都會全面上升。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1則留言
罹甲狀腺癌...醫竟恭喜中樂透！ 38歲女早期發現、術後1天就出院
衛福部最新統計顯示，甲狀腺癌已成為國人十大癌症發生率第7位，平均每年新增病例達5000例，其中女性患者約為男性的3倍。彰化基督教醫院總院院長陳穆寬指出，最常見的乳突細胞癌佔比超過80%，透過超音波導引細針穿刺即可診斷，及早治療幾乎都能痊癒。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 1則留言
霍諾德吃素「卻練出神人肌力」！醫揭「2食物」是關鍵 還能降膽固醇
美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）成功登頂台北101，他的生活習慣也受到關注。營養醫學專家劉博仁指出，霍諾德的飲食以植物性食物為主，不禁讓外界好奇「真的足以支撐這種極限體能嗎？」其實只要掌握3個「蛋白質增肌策略」，素食者也能練出強健肌肉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
吃飽「1狀態」慘了！最新研究：糖尿病、心梗、中風、癌症接著來
許多人有「吃飽就極度睏倦」的經驗，醫師張家銘表示，這是人進食後，血糖升高，胰島素會大量分泌，以便讓血糖進入細胞，但卻出現胰島素阻抗，導致細胞得不到養分而睏倦，亦即陷入「吃多卻易累、仍想吃甜食」的惡性循環。他表示，胰島素阻抗不只是糖尿病前期，還與脂肪肝、心血管疾病、失智、癌症、腎臟病有關。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5則留言
2飲料可降鼻咽癌風險！台大研究證實
[NOWnews今日新聞]鼻咽癌為台灣及東南亞地區重要的頭頸部惡性腫瘤之一，與遺傳背景、環境因素及EBV感染密切相關。台大醫院長期追蹤研究發現，以環境因子而言，攝取植物性維生素、鮮魚、每週約1杯500...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1則留言
肯爺道歉！刊登《華爾街日報》全版廣告 身陷躁鬱症吐心聲
美國饒舌天王「肯爺」肯伊威斯特（現改名為Ye）去年2月帶著老婆碧昂卡亂入第67屆葛萊美音樂獎紅毯，因為老婆身穿透明薄紗，幾乎是三點全露，立刻被請離現場。肯伊威斯特不少詭異行為都掀起討論，不料，他在26日(美國時間)在《華爾街日報》刊登全版廣告，針對過去的爭議行為公開道歉，並且進行說明。尤其針對先前反猶太主義的言論與行為，表示深切遺憾。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
青花菜、白花椰、花椰菜苗哪個最營養？多項研究推薦：它抗癌、控糖
花椰菜是健康「防護罩」。營養師薛曉晶表示，多種研究肯定，花椰菜具有抗癌、護心、控糖等功效。 花椰菜具有抗癌效果 根據2025年《Cancer Epidemiol Biomarkers Prev健康2.0 ・ 10 小時前 ・ 2則留言
「多吃蛋白質」竟能抑制食慾！醫：攝取量增50%...瘦得快、老得慢
復健科醫師王思恒引述《美國人飲食指南科學基礎2025～2030》最新報告指出，現行每日蛋白質建議量如同基本工資，僅能維持基本生存，若想達到更佳的健康品質，蛋白質攝取量應直接增加50%。他強調，許多民眾誤以為早餐喝豆漿、晚餐吃排骨就足夠，實際上可能長期處於蛋白質攝取不足的狀態。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1則留言
關穎自曝邁入更年期「全身細胞都不舒服」！靠這樣緩解不適、防衰老
49歲時尚名媛關穎近日與理科太太一起合開Podcast新節目《人生五分熟》，並在節目上自爆處於更年期前期，讓她睡也睡不好、吃也吃不好，什麼都不對勁，身體還忽冷忽熱，而且變胖也瘦不下來。 關穎邁入健康2.0 ・ 10 小時前 ・ 1則留言
「胃癌」公費篩檢今年開跑了！這1族群適用
[NOWnews今日新聞]胃癌約有8至9成是幽門螺旋桿菌（HP）感染引起！為降低國人胃癌發生率，衛生福利部自115年1月1日起，全面提供我國45歲至74歲民眾終身1次公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
冬天是減重好時機！靠這3個簡單習慣，45歲從95kg穩穩瘦到74kg
冬天其實是適合減重的季節。一位45歲的過來人曾胖到95公斤，在經歷節食復胖與健身半途而廢的挫折後，最後靠著三項簡單的方法，成功減掉21公斤。這套方法不需挨餓也不必劇烈運動，只要透過生活習慣的調整，就能讓體重穩穩下降。姊妹淘 ・ 20 小時前 ・ 1則留言
影／膽固醇不是越低越好 彰化秀傳權威研究揭高齡失智風險新警訊
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】隨著台灣正式邁入高齡社會，失智症已成為影響國人健康與家庭照護負擔的重要公共互傳媒 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
Alex Honnold幾乎吃素怎有極限體力爬台北101？醫師揭密：兩類食物同時吃等於肉
徒手攀岩傳奇Alex Honnold成功征服台北101，樓高超過500公尺、完全沒有繩索保護的畫面，讓許多人看到手心狂冒汗、想上廁所。更讓人好奇的是，他長期採用99%的植物性飲食，怎會有如此狂的體力和肌耐力？營養功能醫學醫師劉博仁指出，其實只要同時攝取豆類和穀類，效果幾乎等同於吃肉。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
菠菜是天然的營養倉庫！護眼睛、骨頭、提升免疫 醫師大推1吃法
菠菜營養滿分，但該如何吃才能兼顧美味與健康呢？功能醫學科醫師劉博仁指出，菠菜被譽為「天然的營養倉庫」，富含維生素A、C、K、葉酸等多種營養素，有助於維持視力、免疫力、骨骼等健康。不過，菠菜中也含有高量健康2.0 ・ 1 天前 ・ 2則留言
台人常吃1類早餐被列一級致癌物！醫：大腸癌風險增18%
生活中心／張予柔報導隨著現代人越來越注重健康，早餐已經成了許多民眾日常關注的重點，但醫生提醒，台人愛吃的「1類早餐」，其實早已被世界衛生組織（WHO）列為「第一級致癌物」，危險程度甚至與菸草、石棉相當。食安專家韋恩在粉專「韋恩的食農生活」指出，政府對其危害的作為仍有限，民眾應提高警覺。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
「沒徵兆卻掉光牙齒！」38歲媽媽遭霸凌 連陪孩子吃一頓飯都是壓力
來自美國馬里蘭州的38歲生活風格創作者阿雅娜海德斯佩斯（Ayana Headspeth），曾以為自己擁有一口健康的牙齒，卻在短短幾年間因嚴重的牙周病失去所有牙齒。期間她遭到網路霸凌，日常生活也受影響，最後她決定接受植牙手術，找回燦爛笑容。她決定公開心路歷程，呼籲大家重視口腔保健。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
甜心教主王心凌認證「4種不挨餓瘦身法」長年保持4字頭體重
甜心教主王心凌認證「4種不挨餓瘦身法」長年保持4字頭體重造咖 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
8成胃癌與「幽門桿菌」有關！1月起公費篩檢上路 哪些人可篩檢？如何檢測？
作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文胃癌是台灣十大癌症之一，根據國健署資料顯示，約有8－9成胃癌是因幽門螺旋桿菌（HP）感染所致。為降低胃癌發生率，衛福部宣布，自今（2026）年起，45－74歲民眾可終身免費接受1次公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌（HPSA）」服務。幽門螺旋桿菌是胃癌主要危險因子 20歲以上盛行率達30％根據衛福部資料顯示，在國人十大癌症中，胃癌死亡人數排名第7位、發生人數排名第9位，每年約有4,000人以上被診斷為胃癌，更有2,000多人死於胃癌。胃癌危險因子包括胃幽門螺旋桿菌感染、飲食習慣（高鹽、醃製、煙燻等）、吸菸、家族遺傳性胃癌等。其中，「胃幽門螺旋桿菌感染」是造成胃癌發生的主要危險因子。國健署癌症防治組科長徐翠霞表示，胃幽門螺旋桿菌是一級致癌物，感染後胃癌風險會增加6倍，約80－90％胃癌都是感染胃幽門螺旋桿菌造成的。國健署指出，20歲以上成年人胃幽門螺旋桿菌感染盛行率為30％，因此降低風險的第一步就是及早接受胃幽門螺旋桿菌檢測。幽門桿菌有「這些」檢測方式 公費篩檢怎麼測？誰能篩？目前，胃幽門螺旋桿菌檢測可分為侵入性檢查、非侵入性檢查等2大方式：侵入KingNet 國家網路醫藥 ・ 1 天前 ・ 發表留言
小夾子大功用 140公斤妙齡女減掉一半體重
好醫師新聞網記者王志成／台中報導 31歲吳小姐體重高達140公斤，走兩三步路就容易喘，胃食道逆流狀況也很嚴重。因為擔心身體狀況會越來越差，所以下定決心要開始減重，曾經試過多種好醫師新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言