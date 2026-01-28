比日走萬步更讚！研究揭「長壽關鍵步數」 降死亡率47%、預防失智

記者鄭玉如／台北報導

不少人為了健康，每天堅持走1萬步，不過腎臟科醫師江守山表示，研究顯示，與日走2000步的人相比，每天走7000步可降低死亡風險47%，還能減少罹患失智症的機率，甚至改善心臟健康與認知能力，然而，每天走1萬步並不能再進一步降低死亡率。

江守山在臉書粉專指出，澳洲雪梨大學研究團隊分析57項步行相關研究，特別關注跌倒、死於心血管疾病或癌症及罹患第2型糖尿病、失智症和憂鬱症等慢性疾病的風險，發現只要7000步就能減半早逝風險，並改善心臟健康及認知能力。

江守山表示，研究人員以千步作為單位，比較每天增加步數所帶來的健康益處。發現每天走2000到4000步的人，與每天走1000步或更少的人相比，也能獲得顯著健康益處。另外，相較於每天走2000步者，每天走7000步可降低47%死亡風險，然而，每天走10000步並不能進一步降低風險。

至於罹患失智症風險方面，每天走7000步可降低風險38%，而每天走10000步則僅使風險進一步降低7%。研究人員表示，原本每天步數2000步增加到7000步的人，健康益處最明顯，若平時已有日走萬步的習慣，不妨堅持下去，不過對於體力不足者，日走7000步仍會帶來健康益處。

江守山提到，健康不僅取決於步數，步行速度也可能至關重要。芝加哥大學研究人員對體弱的老年人進行研究，發現每分鐘步行100 步是最佳走路速度，有助於改善整體健康狀況，增強體質、降低跌倒和骨折的風險。

