比日韓好！駐日代表解密台美關稅：台積電根留台灣毫無疑問

台美關稅15%不疊加拍板定案，也將以「台灣模式」與美國進行供應鏈合作，其中，由台灣企業直接自主投資2500億美元，另外政府銀行融資信保支持2500億美元。駐日代表李逸洋17日針對台美最新關稅與投資協議發表長文說明，強調台灣取得的條件優於日本與韓國，且「台積電變成美積電」的說法並不成立。

李逸洋17日傍晚在臉書表示，16日晚間於駐日代表處官邸宴請日本關東僑界領袖，並分享台美關稅談判成果。他對比指出，日本提出5,500億美元投資方案，前期利潤雙方對分，待收回投資後，美方分潤高達90%、日本僅10%，且投資時程被限定於川普任內完成；韓國則規劃5,000億美元投資，其中1,500億美元鎖定造船，後續仍須由美韓共組委員會管理。相較之下，台灣的條件更具主導性與彈性。

針對外界可能再度炒作「掏空台灣」與「台積電美國化」等疑慮，李逸洋提前回應，表示2,500億美元的投資布局涵蓋半導體、AI應用、電子製造服務與能源領域，並非單一產業外移。他指出，美國在AI核心技術領先全球，台灣則在伺服器與製造端居世界關鍵地位，雙方供應鏈深度結合，將使台灣躍升為美國主要經濟戰略夥伴，對產業發展具有革命性意義。

他並進一步反駁「美積電」說法，強調台積電先進製程仍全面根留台灣。李逸洋指出，2奈米已於去年在台量產，高雄規劃5座、新竹2座，台南亦將新增3座；反觀亞利桑那第二廠3奈米須至2027年底才量產，第三廠2奈米甫動工，量產時間至少落後台灣逾兩年半，數量亦較少。

此外，台灣正同步布局更先進的1.6與1.4奈米製程，其中台中、新竹、高雄合計7座新廠規劃中，新竹研發中心更有逾8,000名工程師投入下一代技術開發；美國設立的研發據點僅屬維運性質，規模與功能皆無法與台灣相提並論，「臺積電根留臺灣是毫無疑問的」。

李逸洋最後指出，此次協議另一重大意義在於強化台灣的安全戰略位置。隨著台廠對美投資展開，美國與台灣在高科技製造供應鏈上形成更緊密共生關係，將大幅提高台灣的戰略重要性。他反問，在全球科技與資本深度綁定下，「中國還動得了台灣嗎？」並呼籲台灣應把握此一最有利的戰略窗口，加速提升自身防衛能力。

