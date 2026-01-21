全台氣溫驟降，不少民眾早已全副武裝，羽絨衣、圍巾包緊緊，暖暖包貼在身體、放進口袋，卻發現手腳依然冰冷。其實，想要快速讓身體暖和起來，我們身上就有一個內建的「發熱開關」，只要揉一揉、按一按，短短2分鐘就能促進血液循環，全身暖起來。手腳總是冷冰冰？你是這四種體質嗎？

除了天氣冷這個外在因素，宏怡中醫診所院長章晉瑋指出，手腳冰冷在中醫看來，多半與「陽氣不足」有關，導致氣血無法順利輸送到四肢末梢。臨床上，容易手腳冰冷的族群主要可以分為以下四種體質，若不針對源頭調理，光靠外部保暖效果有限：

陽虛體質：體內陽氣不足，遇到冬天外寒入侵更是完全擋不住。這類人除了怕冷，還常覺得精神疲乏、晚上頻尿。不少女性是這種體質，年長者則因腎氣與脾胃功能衰退，代謝變慢而畏寒。

氣血不足： 血液量不夠充養肢體，或是氣太虛推不動血液。特徵是臉色蒼白、容易頭暈心悸。這常見於女性因月經、產後或更年期耗損氣血，及長期熬夜或過度減重的年輕族群。

氣滯血瘀： 多因壓力大、久坐導致氣血不暢、肝氣鬱結，特徵是容易胸悶、情緒抑鬱。許多久坐辦公室的高壓上班族、工程師、月經不順的女性都屬於這一類，常伴隨「上熱下冷」與失眠。

寒濕內阻： 脾胃虛弱導致體內濕氣重，覺得身體沉重、倦怠乏力，大便容易黏膩。這類人常因愛吃生冷食物或環境潮濕所致。

2分鐘「耳朵暖身術」啟動自體發熱

廣告 廣告

如果想要短時間改善手腳冰冷的症狀，章晉瑋醫師特別分享了一套簡單的「耳朵暖身術」。這套動作不需要任何器材，只要雙手，且隨時隨地都能做。只要照著做，大約2分鐘就能感覺耳朵泛紅發熱，血液循環進而帶動四肢回暖：

揉捏耳垂：用拇指和食指輕輕捏住同側的耳垂，反覆搓揉按壓幾次後，再輕輕向下拉扯，重複數回。 提拉耳尖：這個動作比較特別，請用右手繞過後腦勺，去捏住左耳的耳尖（反之亦然），將耳尖往上提拉數十次，做完換邊。這能有效提振陽氣。 推揉耳廓：用雙手沿著耳朵的輪廓（耳廓），上下來回推揉，每一側持續推揉約15～20秒，直到感覺耳朵邊緣熱熱的。 全耳溫敷：最後，將雙手掌心互相搓揉，直到掌心發熱後，直接覆蓋住雙耳，並在耳朵上輕輕搓揉數十次。這是最後的加溫步驟。

許多人好奇，為什麼光是搓揉小小的耳朵，就能讓全身暖起來？這其實是有深厚理論基礎的。在中醫經典《黃帝內經·靈樞》中提到：「耳者，宗脈之所聚也。」耳朵是人體眾多經絡脈氣匯聚的地方，當我們透過按摩刺激耳朵上的穴位時，能透過神經反射刺激全身的經絡，促進氣血運行。一旦氣血通暢了，體溫自然就會升高，手腳冰冷的問題也能迎刃而解。

想告別冰棒手腳，養陽氣才是關鍵

雖然「耳朵暖身術」能救急，但想要徹底擺脫冰棒手腳，還是得靠長期調理。章晉瑋醫師建議，飲食上可以多吃溫熱食材，像是生薑、蔥白、羊肉、桂圓等，避免冰冷飲食；藥膳方面，當歸生薑羊肉湯、黑糖薑母茶、薑黨參紅棗茶都是提升體溫很好的選擇。穴位調理則可透過艾灸關元、神闕、足三里，或按摩涌泉穴促進氣血流通。

生活習慣上，睡前泡腳、運動保暖腹腰腳底也是改善末梢循環的好方法。醫師提醒，調理體質需要持之以恆，通常透過針灸、藥膳與生活作息調整，大約3～6個月就能提升基礎體溫。切記要少吃生冷食物、避免久坐不動，才能把養好的陽氣留住，讓身體自帶暖爐過冬。



快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康







更多早安健康報導

50歲男天天黑咖啡喝到快洗腎！這危險習慣竟成腎衰竭推手 廁所看一眼就知道有沒有錢！4步驟打造「招財廁所」再也不漏財





原文引自：比暖暖包還厲害！寒流來手腳冰冷？「這部位」像自帶暖爐一按全身就熱