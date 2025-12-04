比有氧運動更溫和！陰瑜珈、流動瑜珈是什麼？產後媽媽適合做「這3種」
為什麼瑜伽在眾多產後復健方式中如此受歡迎？它不像重訓那樣猛烈，也不像有氧運動那麼刺激，更像是一種「與自己對話」的練習。透過呼吸、姿勢、身體的微妙感受調整，瑜伽不只幫助肌肉重建、核心修復、骨盆穩定，也是調節情緒、緩解壓力、找回內在能量的工具。以下分別介紹最受歡迎的陰瑜伽、伸展瑜伽、流動瑜伽的特色。
產後的身體像是一張剛剛被翻轉的版圖，內在的力量、骨盆、肌力和情緒皆須重新整合。對許多媽媽來說，瑜伽成為一條兼具身體與心理療癒的溫柔路徑。從緩慢的陰瑜伽、柔軟的伸展瑜伽，到充滿律動感的流動瑜伽，不同風格各有特色，能陪伴產後媽媽一步步回到從前身體的柔軟與自在。
瑜伽是最受歡迎的產後運動之一
在產後這個敏感階段，媽媽的身體與心理都處在一個重整與重建的過程。研究指出，參與產後瑜伽對於減緩產後憂鬱、提升心理健康有正面效果。而相比其他運動，瑜伽的優勢在於其低衝擊、強調深層肌群、與對呼吸與專注的引導，使母體不會因為劇烈動作而造成過度拉扯或疲勞。
首先，瑜伽練習能循序喚醒核心肌群與骨盆底肌群，這些因懷孕與分娩而被拉伸、鬆弛的肌肉正需要溫和重啟，許多產後瑜伽設計都會針對腹直肌分離、骨盆穩定性、下背與髖部張力進行調整。此外，瑜伽練習常伴隨伸展與冥想，能促進自我察覺與情緒平衡，為新手媽媽提供情緒支持與壓力釋放的空間。
值得一提的是，瑜伽可適應不同體能階段與時間長度，即使是短短十幾分鐘的簡易體式練習，也有療癒與身體覺察的作用。
許多媽媽會選擇跟著YouTube影片練習、隨時在家進行，不但不需昂貴器材或場地，同時具有高度便利性。溫和、深層、可調整與身心合一，讓瑜伽成為許多媽媽在產後選擇的首選運動方式。
1. 陰瑜伽
陰瑜伽是一種靜態瑜伽形式，以中國經絡理論為參考，強調「慢、緩、伸、展」的流動方式。在陰瑜伽中，體式多以坐姿或臥姿為主，通常每個姿勢停留 3～5 分鐘甚至更長時間，目的在於拉伸深層結締組織，如韌帶、筋膜與打開骨盆、髖部。
亮點
陰瑜伽的亮點在於它能觸及深層組織與結締組織，幫助釋放長期累積的緊繃、僵硬與粘連，它不像流動瑜伽那般強調力量與連貫動作，而是透過「靜」來促使身體慢慢開啟，使身體在停留中取得軟度與彈性。
此外，長時間停留的特質有助於冥想、減壓與身心整合，能讓練習者更敏銳地感受到身體的細微變化。
適合的媽咪
陰瑜伽特別適合那些目前體能尚未完全恢復、不能做太多站姿或動作轉換的產後媽媽。若媽媽常感到肌肉緊繃、關節僵硬、不容易伸展，陰瑜伽是很好的選擇，對於喜歡安靜、冥想和深度內觀的人，也能從陰瑜伽中獲得心理上的舒緩與療癒。
不過若你喜歡動態或有比較強體能需求的人，陰瑜伽可能對你來說強度不夠。
2. 伸展瑜伽
伸展瑜伽可視為在哈達（Hatha）或一般柔軟瑜伽中的一個方向，強調的是柔軟、延展與肌肉伸展。伸展瑜伽為減壓紓緩瑜伽的一環，搭配呼吸與姿勢來緩鬆肌肉、拉長筋骨。它通常包含較簡單、平易的動作，如前屈、側伸、扭轉、開胸伸展等，並不追求高難度動作，而在於「拉與開」的感受。
亮點
伸展瑜伽的魅力在於它容易上手、變化彈性高，能針對產後可能僵硬的部位例如，肩頸、胸口、腿筋、背部做溫和拉伸；同時，它可以搭配較溫和的力量訓練，讓身體在拉長與活動中慢慢喚回柔軟與控制力。
此外，與陰瑜伽不同的是，伸展瑜伽動作之間可能有些轉換或變化，可以讓身體不至過於僵化。
適合的媽咪
伸展瑜伽適合那些已經有基本活動能力、希望打通關節、筋膜、關節活動度的人，對於感到身體僵硬、長時間抱嬰兒導致肩頸不適、腰背緊繃的媽媽特別有效。若喜歡溫和而不單調的形式，喜歡動作間有些伸展變換，也願意在舒服範圍內動一動，那伸展瑜伽會是一個很好的橋梁唷。
3. 流動瑜伽
流動瑜伽（通常稱為 Vinyasa Flow 或 Flow Yoga）是一種較具節奏感與動態的瑜伽形式，強調「呼吸與動作同步」的串聯變化。透過呼吸連結每一個體式，讓身體在動中有流動感與能量流動。流動瑜伽是近年很受歡迎的瑜伽風格之一，其中它包含連續的變換、過渡姿勢、熱身與冷卻的串聯，是一種完整性較高的瑜伽形式。
亮點
流動瑜伽的魅力在於其節奏感與整體流暢性，能塑造力量、耐力、柔軟性與心肺協調的整合練習。其呼吸的引導使練習具有動態冥想的特質，也讓練習者能更感受「身體在空間中的流動性」。
和靜態瑜伽相比，它能在短時間內給予身體一定強度的刺激，也較容易讓人進入「狀態」感。此外，對於習慣節奏和音樂的練習者來說，流動瑜伽是一種比較有活力的選擇。
適合的媽咪
流動瑜伽比較適合在產後身體已有一定基礎、核心和關節能承受動作轉換的媽媽。若平常喜歡有節奏、有挑戰性、有動感的運動，或本身就有瑜伽基礎，希望能在產後回到比較活躍的練習節奏的運動者，流動瑜伽會是較好的選擇。
不過剛剛結束生產、尚在恢復期或有腹肌分離、骨盆不穩定的媽媽，應該先從靜態或伸展練習做起，再逐步過渡到流動瑜伽。
（本文獲媽媽寶寶授權轉載，原文為：為什麼瑜伽是最受歡迎的產後運動一之？陰瑜伽、伸展瑜伽、流動瑜伽有什麼特色？跟著YT一起療癒內心的柔軟）
