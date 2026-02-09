據報導，行政院副院長鄭麗君將於本周赴美，簽署「台美對等貿易協定」（ART），完成對美談判的最後一哩路。對此，賴總統強調，相關草案送交立法院後，盼朝野能盡速通過，「千萬不要重蹈韓國的覆轍」。

看來，賴總統已鐵了心要在野黨、甚至是要全民必須為政府談判的結果完全埋單。問題是，不論談判團隊如何宣傳結果是多麼成功，都無法掩蓋一個事實，那就是至今政府仍未完整說明對美談判的內容。直到鄭麗君都要去美國簽約了，國人還是不知道台灣會對美國開放哪些產業、產品進口，幅度有多大？關稅又是多少？

廣告 廣告

其實，台美貿易談判的深水區就在市場准入部分，包含美豬、美牛、美國基改農產品、美國醫材、美規車等的進口規範及關稅，從談判初期到即將簽約，整個過程政府都未清楚交代過，只怕協定公布的那天，國人還會有不少「驚嚇」。

美國商務部長盧特尼克曾指出，這次台美談判的目的之一就是要在川普總統任內將台灣半導體產能的40％轉移到美國，但鄭麗君日前表示，她已清楚向美方表達這「不可能」，並保證最先進的製程和技術研發都一定留在台灣。但國人想問的是，如果鄭麗君真的說服了美方，那川普政府為何還一直堅持台灣半導體產能移美的說法？

台美即將簽定ART，但在談判過程中的透明度極低，賴政府不僅未向立法院完整報告，更是一點都沒要跟在野黨商量的意思，還語帶威脅要求立院盡速通過談判結果。這種談判方式比當年民進黨重炮批判的「服貿黑箱」還要更黑箱，這叫在野黨如何吞下去？