比李多慧晚來台灣！網好奇「李雅英為何成功」釣出一票人曝真相

南韓啦啦隊女神李雅英擁有甜美笑容及魔鬼身材，來台加盟富邦悍將Fubon Angels後，活動、品牌代言邀約不斷，日前還發行單曲，人氣水漲船高。近日有網友好奇，撇除「來台先行者」李多慧不說，李雅英的活動聲量遙遙領先其他韓援，讓網友不禁好奇發問：「李雅英是怎麼成功的」。

近來有網友以「李雅英是怎麼成功的」為題在PTT發文，指出李多慧因為「先行者」優勢，加上語言、經營等因素，人氣自然不在話下，而李雅英則是位居第二，「活動、代言、通告和聲量也是超級高，其他外援目前看不到車尾燈」。

貼文一出，意外吸引大批網友留言討論，不少人點出關鍵，表示李雅英靠著親民又真性情的性格收服大量台灣粉絲，直呼：「人正又放的開」、「配合度高，親和力夠，又長住台灣」、「一開始以為是冰山美人型 結果是諧星類型」、「反差太大，觀眾反而很愛，而且她不顧形象」、「親和力，笑整場」。

另外，也有人點出大家是被李雅英的「阿勇性格」圈粉，「阿勇附身」、「還不是都靠阿勇（？」、「現在並沒有李雅英這個人，只有李阿勇」、「阿勇很綜藝」、「阿勇出來反而才開始注意」、「另闢蹊徑開發出阿勇仔，討喜度倍增」、「現在只有阿勇，沒有李雅英了」。

