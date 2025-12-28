比村民還稀有！石梯坪硨磲貝不到百顆 族人搶救海中玫瑰

花蓮縣豐濱鄉石梯坪海域硨磲貝在地守護隊長陳杰敏，手拿投入復育試驗的野生小硨磲貝，說明目前復育試驗基地工作內容。（羅亦晽攝）

花蓮縣豐濱鄉石梯坪海域孕育多樣生態，其中，被稱為「海中玫瑰」的硨磲貝近年因觀光壓力及人為過度採捕面臨瀕危，截至去年底調查僅剩124顆，比在地港部落人口數還少，經族人提出在地守護計畫，在今年成立復育試驗基地，展開在地30顆野生小貝復育試驗，明年也將在水產試驗所協助下以人工方式養殖幼貝，希望藉此擴大復育規模，保護海洋物種、延續文化責任。

石梯坪海域硨磲貝在地守護隊長陳杰敏8年前在潛水過程中意外發現硨磲貝，回家查找資料才發現其數量近年因觀光壓力與人為過度採捕瀕危，而萌生起保育的想法，4年前在海洋保育署鼓勵下，提出在地守護計畫。

花蓮縣豐濱鄉港口部落為守護石梯坪海域面臨瀕危的硨磲貝，今年成立「石梯坪硨磲貝復育試驗基地」，展開在地野生小貝的復育試驗。（羅亦晽攝）

花蓮縣豐濱鄉石梯坪海域孕育多樣生態，其中，硨磲貝近年因觀光壓力及人為過度採捕面臨瀕危，東管處為此在園區設立相關告示牌說明港口部落的在地守護計畫。（羅亦晽攝）

花蓮縣豐濱鄉港口部落3年前透過在地守護計畫第一階段行動，下海監測調查石梯坪海域的硨磲貝種類與數量。（石梯坪海域硨磲貝在地守護隊長陳杰敏提供／羅亦晽花蓮傳真）

陳杰敏說，硨磲貝是世界最大的雙殼類，外殼厚重呈波浪狀，張口時內緣閃耀藍、綠、紫等鮮豔花紋，一生大多固定在珊瑚或岩礁上，和體內的共生藻透過光合作用與濾食維持生長，是珊瑚礁生態系的環境指標，主要生長在水深約1.5米至4米的地帶。

他說，港口部落3年前展開計畫第一階段行動，監測調查石梯坪海域的硨磲貝的種類與數量，其中以諾亞硨磲9成占最多、其次長硨磲與鱗硨磲，截至去年統計總數量只剩下124顆，比部落人口900人還少，因此部落也與和相關研究單位、學校及鄰近團體合作，積極投入生態教育宣導。

怎料有些硨磲貝去年受風災影響，遭漂流木打上岸後無法生存，部落推測海域裡目前存活的數量應低於100顆，因此計畫今年正式邁入第二階段復育試驗，成立「石梯坪硨磲貝復育試驗基地」，透過水試所的專業技術指導展開實際展開在地野生小貝的復育試驗，將30顆生長在危險區域的野生小貝移植至安全水域，並觀察其存活與生長情況。

陳杰敏坦言，硨磲貝生長速度雖慢，但在環境不受威脅的地方生存，平均壽命可達到30年以上，不過目前投入保育工作面臨最大的挑戰除天氣外，人為因素也是，9月移植成功的5顆野生小貝遭人盜採，對團隊是沉重打擊，也凸顯社區守護的重要。

他說，明年起水試所將正式提供團隊人工方式養殖幼貝，協助擴大復育規模，部落也會肩負文化責任，持續守護沿岸的硨磲貝，朝推動「海中玫瑰公園」構想，讓石梯坪成為結合保育、教育與永續觀光的典範。

