比楊戩還神！小男孩「聽聲辨位」盲打通關《黑神話：悟空》...螢幕反射揭露驚人真相

由中國大陸遊戲科學打造的《黑神話：悟空》，自去年問世以來，那毫不留情的硬派戰鬥便讓無數「天命人」吃盡苦頭，該作更實至名歸地拿下了 Steam 2024 遊戲大獎中的「難到抓狂的極品獎」。儘管對於資深魂系玩家來說或許還能應付，但像是虎先鋒、二郎神楊戩以及最終 BOSS「大聖殘軀」等強敵，至今仍讓不少手殘黨在螢幕前崩潰。然而，一段神人影片，可能會讓卡關的玩家們懷疑人生：一名小男孩竟然在「完全不看螢幕」的情況下，僅靠聽聲辨位就單殺了復戰模式下的「大聖殘軀」。

你能辦到嗎？（圖源：黑神話 悟空）

這段影片由 Bilibili 頻道「私は失敗することは」上傳，畫面中可以清楚看到，這名小男孩背對著電視螢幕盤腿而坐，手握手把，過程中完全沒有回頭，純粹依靠遊戲內的音效來判斷 BOSS 的出招時機與節奏，最終成功擊敗了這名讓無數大人頭痛的最終 BOSS。

這段神乎其技的影片曝光後，立刻在社群掀起熱議。網友們在震驚之餘，也紛紛留下了幽默的神評論：「我有個主意，以後孩子們玩遊戲只要不看螢幕，就不傷害眼睛了」、「有沒有可能，他其實是楊戩，有第三隻眼看著」、「有沒有可能這個小孩腦袋後面有個眼睛？」也有人佩服地指出：「這樣聽是不是左右也是反的」。

當然，這種超乎常理的操作也引來了「偷看」的質疑，有網友猜測前方是否放了鏡子。但很快就有眼尖的觀眾透過影片細節闢謠，指出如果是照鏡子，畫面與操作會呈現左右相反，難度反而倍增。更有力的證據出現在影片 1 分 47 秒處，當螢幕轉黑時，透過電視面板的反射可以清楚看到，小男孩的前方空無一物，並沒有架設任何輔助螢幕或鏡子，證實了這確實是一場貨真價實的「聽音盲打」秀。