比楊瓊瓔多一句？ 江啟臣爭市長 盧秀燕：「很好」

2026年台中市長選舉競爭激烈，國民黨立法院副院長江啟臣宣布爭取黨內提名。 江啟臣表態參選後，現任市長盧秀燕對此表示「很好」，並鼓勵加油。 江啟臣一早代表廖偉翔出席活動，是否代表他已獲得盧媽三子的支持。

江啟臣（圖／TVBS資料畫面）

江啟臣在黨內競爭中表示，一切機制和決策應交由黨中央處理，並未明確回應是否會在投入初選後辭去副院長職務。 傳出有一份國民黨內部民調顯示，江啟臣支持度為41.4%，楊瓊瓔為12.9%；在對抗綠營對手何欣純時，江啟臣的支持度為39.9%，何欣純為19.9%，而楊瓊瓔對戰何欣純則是28.2%對26.8%。

楊瓊瓔（圖／TVBS資料畫面）

楊瓊瓔表示若他初選勝出，將邀請江啟臣加入其競選團隊。 楊瓊瓔在立法院擔任經濟委員會召委期間，特別安排了非洲豬瘟專報，展現其對台中市政的關注和努力。 雖然台中市長選戰的國民黨內部競爭被稱為「姊弟之爭」，但雙方均未惡言相向，顯示出雙方都明白團結是勝選的關鍵。

