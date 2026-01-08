比檸檬還強「維他命C之王」是它 吃軟or吃硬？農業部揭「挑芭樂」秘訣

記者柯美儀／台北報導

「吃軟」還是「吃硬」？台灣芭樂品種多元，各有擁護者。不論偏好爽脆清甜、口感十足，或是柔軟多汁、香氣濃郁，台灣都能找到專屬風味的芭樂。農業部近日介紹「芭樂家族」成員，依口感大致可分為清脆派與軟嫩派，提供民眾選購參考。

清脆派芭樂

農業部介紹「帝王芭」口感最脆；「珍珠芭」則是市面上最常見、充滿經典台味的品種；「水晶芭」籽少、口感清甜，吃起來更過癮；「珍翠芭（高雄2號）」酸甜適中，相當涮嘴；「彩虹芭（西瓜芭）」則以綠皮紅肉、帶有獨特香氣為特色。

廣告 廣告

芭樂種類繁多，依口感大致分為清脆派與軟嫩派。（圖／取自農業部臉書）

軟嫩派芭樂

農業部推薦「宜蘭紅心芭」，其黃皮紅肉、口感軟Q；「東山月芭」則因果肉細緻、多汁，常被用來加工製成果汁。

芭樂營養豐富 被譽為「維他命C之王」

芭樂不僅口感多元，營養價值同樣豐富，營養師高敏敏曾在臉書分享，芭樂在營養表現上相當突出，被譽為營養界的「維他命C之王」，每100公克芭樂約含有80.7毫克維生素C，營養密度高，對提升免疫力與促進新陳代謝皆有助益。

低GI水果助穩血糖

高敏敏指出，芭樂屬於低GI水果，可延緩醣類吸收、使飯後血糖上升較為平穩，對控糖族群相對友善；其豐富的維生素C具抗氧化作用，能促進膠原蛋白生成、幫助傷口癒合，並有助於提升免疫力、縮短感冒病程。

助消化、促進代謝

此外，芭樂膳食纖維含量高，除了增加飽足感，也有助於維持腸道健康、減少脹氣問題；其所含的維生素B1、B2與菸鹼素等B群，則能協助能量代謝，讓細胞運作更順暢，對穩定精神狀態也有幫助。

護呼吸道、顧骨骼健康

高敏敏也提到，芭樂富含植化素與維生素C，有助於降低體內發炎反應、保護呼吸道健康，在季節交替時食用特別有感；同時含有鈣、鎂與維生素C，可促進骨骼發育與膠原生成，對成長期孩童及骨骼保養皆有加分效果。

有助穩定血壓、降低慢性病風險

在心血管與代謝方面，芭樂的鉀含量高，有助於維持體內水分平衡、排除多餘鈉離子，達到消水腫與穩定血壓的效果；搭配植化素與維生素C的抗氧化作用，也有助於減少自由基傷害，進一步降低慢性病與部分癌症風險。

更多三立新聞網報導

冷氣團發威！阿里山「睽違8年」飄雪20分鐘 玉山變銀白世界

簡體字掰掰！湯姆熊4000機台「全面改繁體」 家長：可以多帶孩子去玩了

企業「最愛1學校」！大學品牌力Top10揭曉 成大奪冠軍

小心噴6000元！廚餘新制「3大類」禁止回收 丟錯可拒收

