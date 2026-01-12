比止痛藥更可怕！醫示警「3國民食物」成隱形殺手：恐讓腎臟發霉

生活中心／彭淇昀報導

比止痛藥更傷腎！腎臟科醫師洪永祥點名「3大傷腎」的國民食物，包括廉價咖啡豆、乾貨（紅麴、堅果、乾豆）、五穀粉與即溶燕麥，若這些食物因保存不當而受潮，恐滋生赭麴毒素，「在你胃酸的浸泡下依然活得好好的，死死黏在你的腎小管上，直到你的腎臟細胞徹底發炎、窒息、壞死」，一不小心腎臟就快「發霉」。

腎臟科醫師洪永祥點名「3大傷腎」的國民食物，若不當保存而受潮，恐滋生赭麴毒素，一不小心腎臟就快「發霉」。（示意圖／資料照）

醫師洪永祥在臉書粉專「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文表示，香醇的咖啡、養生的堅果可能帶著幾百萬個「隱形毒素」直接轟炸你的腎臟。他透露一個「恐怖真相」，在台灣潮濕氣候下，有一種毒素不怕高溫、不怕水洗，「甚至在你胃酸的浸泡下依然活得好好的，它會像隱形膠水一樣，死死黏在你的腎小管上，直到你的腎臟細胞徹底發炎、窒息、壞死。一不小心你的腎臟，快要『發黴 』了」。

廣告 廣告

洪永祥提到，這毒素即使只存在環境中吸入也會腎衰竭，他解釋，在一篇發表於PubMed的醫學病例報告中，有一對農夫夫妻在清理長期受潮的穀倉後，太太出現噁心、倦怠、食慾不振，後來被送到醫院檢查發現，竟然出現了「急性腎衰竭」；醫師最後追查原因，發現她長時間吸入與接觸一種黴菌所產生的毒素，叫做「赭麴毒素A」，而這並非網路傳說，而是真正被記錄在醫學期刊裡的案例。

洪永祥指出，在醫學上「赭麴毒素A」是一種由某些黴菌產生的天然毒素，常見的來源包括受潮的穀物、堅果、咖啡豆、乾果，甚至是長期潮濕的室內環境。世界衛生組織曾指出，黴菌毒素並不是只有吃進去才有問題，長期低劑量的吸入或接觸，也可能造成健康影響。

洪永祥分享一則案例，一名50多歲的李大哥是養生達人，沒有特殊疾病，不菸不酒、每天晨跑，喜歡喝黑咖啡，經常在特價時買大袋裝的咖啡豆，去點發現尿液泡泡變多、腳踝水腫，起初以為是運動過量，直到有點跑步突然暈倒，問診後才得知，家中櫥櫃已變色卻捨不得丟棄的咖啡豆就是真兇，讓醫師嘆道，「赭麴毒素要超過280°C才會分解，咖啡再加熱最高也就100度，根本殺不死它。這不是在省錢，這是在拿你的下半輩子腎臟健康在賭博」。

洪永祥點名「3種國民食物」變身隱形殺手，不小心就成為腎臟最毒物。

第三名是「五穀粉與即溶燕麥」：很多人早上喜歡沖一杯五穀粉，覺得很健康。但這種粉末狀物體極度容易吸水，一旦包裝夾鏈沒拉好，或者湯匙是濕的進去挖，整罐就廢了，診間有太多案例，病人都說吃得很清淡、很養生，結果一問，每天早上都喝那一罐放了半年的五穀粉。

第二名是「乾貨糧倉」（紅麴、堅果、乾豆）：許多長輩覺得紅麴降血脂，每天吃紅麴粉。但紅麴如果發酵不當，會產生橘黴素（Citrinin），這跟赭麴毒素是孿生兄弟，腎臟殺傷力同樣驚人；家中櫥櫃深處那包放了一年的花生、薏仁、綠豆，甚至是煮中藥剩下的乾貨。台灣的濕度通常在80%以上，這些東西只要開封沒放冰箱，1個月內絕對長黴。

第一名是「名不見經傳的低價咖啡豆」：咖啡豆從採收、運送到儲存，只要有一環濕度超過18.5%，赭麴毒素就會像野火一樣蔓延。最危險的就是那種「大包裝、無品牌、來源不明」的廉價豆，很多廉價咖啡為了省成本用這種豆子，再用重烘焙壓掉那股黴味，你以為喝的是焦香味，其實是黴菌的屍體味，更別提已經磨好的咖啡粉，受潮速度是豆子的10倍。

對此，洪永祥建議「最對5件事」就能讓腎臟平安，買食物不要貪便宜買大包裝。尤其是咖啡、堅果、雜糧，買一週能吃完的量，「新鮮是最好的抗毒劑」；乾貨、中藥材、開過的咖啡豆，請善用密封罐並放進冰箱，雖然冰箱不能殺菌，但低溫能讓黴菌降低生長與減少排毒，「台灣的廚房是黴菌的天堂」；只要看到堅果外殼裂開、米粒變黑、或是味道有一丁點不對勁，請立刻馬上把它丟進垃圾桶；善用除濕機，濕度維持在60%以下是黴菌最不容易生長的環境；廚房浴室與環境積黴處，使用稀釋過的白醋或含漂白水溶液直接塗抹霉斑處，再擦乾通風。

更多三立新聞網報導

少吃2類食物！醫示警「恐罹4癌症」：嚴重可能危及性命

人夫包莖封死30年！脫褲飄出「鮮魷味」 醫驚：整圈都是硬塊

下體大小自卑？「硬度、長度、粗度」誰第一 泌尿醫：姊妹們有共識

LINE「1救命功能」預設關閉！網喊快開啟自保 官方證實了

