比死亡更可怕！台男做1事遭新加坡判鞭刑 他崩潰揭恐怖過程：想投胎

台灣社會長年圍繞廢死議題爭辯不休，也有人主張引入新加坡的鞭刑制度，認為或許能有效嚇阻犯罪。有網友分享自己在新加坡遭判鞭刑的親身經歷，「他打到第4下時已經淚流滿面，甚至希望自己從來沒有出生在這世上」震撼內容曝光後，引發網友熱議。

一名網友在網路論壇《PTT》發文表示，兩年多前獨自赴新加坡旅遊，某天在公車上拿出幾天前買的折疊刀時，被對面座位的一名中年女子發現並立即通報司機。五分鐘後，兩名警察便上車將他逮捕。警方在警局明確告知，他的行為在新加坡屬於「重罪」。

之後他獲得法律扶助，律師以初犯、無犯意、全力配合調查等理由替他求情，但檢方仍以「無合法理由在公共場所持有攻擊性武器」提起公訴，最終法院判處兩年有期徒刑與六下鞭刑。

原PO回憶，入獄約三個月後，獄警突然通知要執行鞭刑。他經過體檢後必須脫光衣物，換上特製圍裙，與其他受刑人一同等待。站在鞭刑室外，就能清楚聽到鞭打聲與哀嚎，眾人雙腿發軟，有人當場哭了出來。

輪到他時，他被固定在「A字型鞭刑架」上，身體被迫彎成90度，臀部抬高，四肢與腰部完全綁住，背部與大腿會加裝保護軟墊，唯獨臀部裸露。

他形容，第一下像火在燒，痛但仍勉強可以忍；第二下則是他人生中感受過最劇烈的疼痛，身體開始失控顫抖；第三下起呼吸急促、心跳狂飆，感覺快要暈厥；第四下直接痛到尖叫、淚流滿面，甚至一度想著「希望自己沒出生過」。

第五下落在同一條傷口上，疼痛倍增，他開始昏眩、意識模糊；第六下結束後，他雖然撐住，但形容那是一段「接近死亡」的體驗。

鞭刑後，他痛到兩週無法穿褲子、無法正常坐下，只能趴著睡；洗澡完全沒辦法，「寧可臭也不敢碰到傷口」。上廁所更成折磨，每次大便都像傷口被再次撕裂。他花了約兩週才能穿回褲子，直到兩個月後傷口才完全復原。

貼文曝光後，引發網友熱議，不少網友驚呼，「台灣也應該引進」、「誰會在車上亮刀，被鞭剛好」、「在大眾運輸拿刀，在台灣也不行」、「不要用台灣那套鬆散心態去看新加坡」、「在車上亮刀就是危險意圖」、「在新加坡玩刀真的活該屁股開花」。

