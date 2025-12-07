比殺蟲劑還強？他讚WD－40殺蟑螂「30秒即死」 行家曝一神器更無敵

許多網友表示，稀釋後的洗碗精泡泡水是殺蟑螂神器。（示意圖／資料照）

蟑螂是許多人避之唯恐不及的居家常見昆蟲之一。一位網友近日大讚知名潤滑劑WD－40殺蟑螂很好用，只要噴1秒、等待30秒即可，「比殺蟲劑還高效」，貼文曝光後引發熱議，許多人紛紛分享各種不同的殺蟑秘訣，包括酒精、熱水、殺蟲劑，其中最多人推薦的就是兌水稀釋後的洗碗精。

原PO在PTT發文表示，他家最近突然出現一隻蟑螂，他隨手拿了WD－40噴灑，沒想到只噴了1秒、等待30秒後，蟑螂就這樣死了，「比殺蟲劑還高效」，反觀過去使用殺蟲劑時，明明噴了許久，蟑螂還是到處跑，讓原PO忍不住好奇，「WD－40殺蟑螂是不是CP值很高？」

對此，許多人紛紛回應，「殺蟲劑比較便宜吧」、「雷達5秒掛，你好嫩」、「跟你說，酒精更好用」、「要噴肚子啦」、「很油…味道很差」、「拖鞋啦，0成本，打完懶得洗也沒關係」、「笑死，WD一瓶130元、殺蟲劑一瓶50元」、「噴霧洗潔劑最好用，還不用怕弄髒家具」、「煞車盤清潔劑最好用，不油、沒什麼味道」、「我直接衣領精噴兩下就死了」、「白博士讚，直接裹住，沒得跑，還有清潔效果」。

最多人則推薦稀釋後的洗碗精溶液，「洗碗精起泡水無敵」、「洗碗精稀釋噴就好了」、「洗碗精直接噴…還跟你拿有味道的WD－40」、「洗碗精加水打出泡泡，倒下去10秒就死了，還能清潔，你用WD－40噴得油到處都是，還擦不掉，你是不是在搞自己？」、「洗碗精泡泡就可以讓牠窒息了」。

