比每天慢跑還有效果！拳擊、跳繩、波比跳⋯10種高效燃脂運動推薦

近來跑步風氣盛行，越來越多人開始投入跑步，不論是為了訓練體能或減重，跑步始終是最簡單、最方便入門的運動方式。不過要注意的是，跑步所消耗的熱量其實有限，大約只相當於幾顆蘋果的卡路里。《優活健康網》特別整理了美國知名健身課程「People's Bootcamp」創辦人、教練 Adam Rosante 所提供的內容，介紹 「10種比慢跑更有效率的燃脂運動」。







1. 拳擊



如果你還沒試過拳擊，那麼你可能錯失了學習到最佳健身運動的機會，拳擊運動可以說是最好的全身性運動，而且不是只有揮揮拳這麼簡單。拳擊運動需要大量的肌肉進行配合，身體更需要不斷地移動以及揮拳，對於燃燒脂肪來說，真的是非常棒的運動；更棒的是，這是一種鍛鍊身心靈的好運動，將所有的不悅以及壓力都發洩在沙包上吧！

2. 攀岩



攀岩需要整合核心肌群、柔軟度、靈敏性以及大量運用前臂的運動，藉此可以燃燒大量的卡洛里，同時也能訓練你的心智，藉由找到最好的著力點，讓你往上爬到終點。另外，這也是一個訓練你克服恐懼的好機會。





3. 跳舞



跳舞基本上是一種非常有效率的燃脂運動，即使今天你跳的只是以前國中小健康操版本的「瑪卡蓮娜」都有效果；再加上你跳舞夠厲害的話，說不定還可以吸引到漂亮女生的關注，這樣一舉兩得運動，應該是只在公園裡慢跑所無法達到的吧！





4. 阻力訓練（或Crossfit綜合體適能）



重量訓練或Crossfit綜合體適能是一種可以讓你增肌減脂的運動，同時促進新陳代謝，提高「後燃效應」（After-burn Effect）的效率。這是一種在運動完之後，身體依舊繼續快速燃燒脂肪的效應。綜合運用包含田徑、體操、舉重等等的高強度運動，可以全面性地鍛鍊體能、力量、爆發力、速度、協調性與柔韌性等等，不僅能有效燃脂，還能強健身體。





5. 競技溜冰、越野滑雪



在一些高緯度國家，像是競技溜冰或是越野滑雪是可以嘗試的，不過你當然不用像職業選手那樣厲害，或是像老手一樣流利地從山頂滑到山谷才有效，只要你認真地去從事這項運動，就可以達到效果了。運動最難的部分不是運動本身，而是那個克服恐懼直到鼓起勇氣上場的過程。





6. 波比跳（Burpees）



想燃脂，做波比跳就對了！連續做20個波比跳不休息，你應該會喘到連話都說不出來了吧。





7. 划船機



划船機在健身房中算是極為常見的一個健身器材，更是一個全身性的訓練器材，只要能有效使用划船機，能夠幫你鍛鍊到身上的每一個部位。





8. 跳繩



對於很多頂尖選手，甚至巨石強（Dwayne Johnson）這樣等級的來說，都是很有效的燃脂運動，這樣的效果對一般人來說更是無庸置疑的有效。





9. 屈蹲跳耀



如果你能夠連續做屈蹲跳耀20秒、休息10秒，然後重複這個動作週期10分鐘，不只可以鍛鍊到大腿、心肺，還能在做完這個運動之後持續的燃燒脂肪。





10. 戰繩運動



戰繩運動有非常多種的變化，無論是波動甩繩、用力重甩或是旋轉繩子等等，只能你能夠持續做這些動作一次超過30秒，並且都保持同樣的動作強度，這時候你就會感到全身的脂肪已經開始在猛烈地燃燒了。

（本文獲運動星球授權轉載，原文為：10種比慢跑更有效率的燃脂運動）

