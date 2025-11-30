比氣魄！南部神明誕辰獻祭「全鱷」，價格高出豬公一倍。（圖／TVBS）

屏東崁頂鄉一場廟會活動中，出現了令人驚奇的祭品——一隻約40台斤的大鱷魚，吸引了許多民眾圍觀。這隻特殊祭品擺放在廟門前臨時搭建的祭祀舞台上，成為整個神明誕辰活動中的焦點。與傳統祭祀常見的豬公相比，這隻鱷魚雖然體積僅為豬公的五分之一，但價格卻高出一倍以上。

比氣魄！南部神明誕辰獻祭「全鱷」，價格高出豬公一倍。（圖／TVBS）

在屏東崁頂鄉舉辦的神明誕辰繞境活動中，除了傳統的官將首和各種陣頭表演外，一隻鱷魚祭品格外引人注目。許多目擊民眾表示對此感到好奇和神奇，因為在傳統廟會活動中，鱷魚作為祭品實屬罕見。根據知情人士表示，這隻鱷魚是由年輕人的朋友贊助的，原本是要擺放在進廟參拜的路旁。

廣告 廣告

廟會祭祀一般都獻祭豬公，屏東崁頂鄉廟會用鱷魚當祭品，相當新奇。（圖／TVBS）

從經濟角度來看，這隻鱷魚祭品的價值相當驚人。一般廟會中常見的成年豬公約重120公斤，近期南部價格每公斤約90元，一隻豬公的價格已經超過萬元。而這隻烤全鱷雖然只有約40台斤，體積只有豬公的五分之一，但每斤價格高達600元，總價超過2萬元，幾乎是大豬價格的兩倍。

目擊民眾認為，在神明誕辰活動中，豬公或烤乳豬等全豬祭品較為常見且正常，而鱷魚祭品則相當少見。這種特殊的祭祀方式不僅引發了現場民眾的熱烈討論，也展現了信眾為了宗教活動所願意付出的財力與氣魄。

在這場別開生面的廟會活動中，鱷魚祭品成為了信仰展現的另一種方式，也為傳統的宗教文化增添了新的話題與色彩。

更多 TVBS 報導

車上「鋼筋掉落」險砸2童！ 姊姊急護弟 爺爺不捨落淚

拿剪刀「嬉戲」！開玩笑變衝突 轎班成員意外刺死同伴

遶境鞭炮狂炸！ 住戶控：孩嚇哭.車損傷 廟方：信眾放的炮

白沙屯媽祖破天荒進看守所！粉紅超跑鑾轎駛入戒護區 400收容人跪拜祈福

