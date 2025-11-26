比沈伯洋還低！林右昌黨內台北市長支持度只剩5% 郭正亮曝原因：不是大罷免

表態爭取民進黨台北市長提名的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，今（26）日於台大校友會館舉行記者會，公布黨內互比式民調，其中前民進黨秘書長林右昌在「綠營支持者」中墊底，僅5.1%支持度。對此，前立委郭正亮在節目《綠也掀桌》中直言，「（總統）賴清德一旦不要你選，你連新聞都沒有。」

民調顯示，在「非藍白支持者」當中，吳怡農名列第二，僅落後民進黨立委王世堅；而在「綠營支持者」的部分，王世堅支持度22.7%，領先吳怡農20.3%，兩者差距在誤差範圍內，立委沈伯洋、行政院副院長鄭麗君、林右昌的支持度則分別為16.9%、9.9%、5.1%。

郭正亮表示，林右昌被忽略的原因，並不是因為大罷免被完封，而是其派系正國會造反，「你一定要有本事才造反，不然你就會被打得更下面」。

郭正亮說，所以，賴清德也不可能同意正國會的立委王義川去參選桃園市長，「你再去用幾個台灣國也沒用」。

該民調由山水民意研究股份有限公司製作，訪問對象為設籍台北市20歲以上成年人，訪問日期為11月20日至11月23日，有效樣本1075人（加權前家戶535份、手機540份），在95%的信心水準下，抽樣誤差約正負2.99個百分點。

