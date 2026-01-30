比油炒傷腎？餐餐水煮≠健康 醫揭「5地雷醬料」：這1款全是油

記者鄭玉如／台北報導

不少民眾為了健康，選擇「餐餐水煮」飲食，卻忽略沾醬可能帶來的健康風險。腎臟科醫師洪永祥提醒，相較於適量油炒、選用優質油脂的料理方式，長期水煮食物搭配高油、鹽、糖的沾醬，反而可能更傷腎，對此分享5大傷腎台式醬料。

洪永祥在健康節目指出，油炒並非不健康，重點在於油脂選擇，例如橄欖油、苦茶油等優質油脂，搭配蔥、薑、蒜、辣椒等天然辛香料調味，不僅提升風味，也能減少身體負擔；反觀餐餐水煮再沾醬，常使用加工調味品，隱藏大量鈉、糖與磷酸鹽。

洪永祥分享，一名60多歲男性原本患有高血壓及腎病變，需嚴格控制血壓，但即使使用高劑量藥物，血壓仍居高不下，腎功能也快速惡化。進一步了解後發現，問題出在飲食習慣，患者愛吃辣豆瓣醬，家中常備一大罐，早餐吃稀飯、中午吃麵都會搭配。

洪永祥說明，辣豆瓣醬每100公克含鈉量高達7000毫克，而一般成人每日建議鈉攝取量約2400毫克，早已嚴重超標。此外，這類醬料常添加調色、調味用的磷酸鹽，原本就存在於食物中的磷酸鹽需由腎臟代謝，而食品添加的磷酸鹽吸收率高、代謝困難，對腎臟負擔更大。

除了辣豆瓣醬，番茄醬也是高糖、高鈉產品，每100公克約有四分之一至三分之一是糖分；醬油膏的鈉含量每100公克約4000至5000毫克，還可能含有勾芡與焦糖色素。美乃滋則有7至8成是油脂，心臟病或腎臟病患者為預防動脈粥狀硬化與腎衰竭，應特別節制。沙茶醬同樣屬於高油、鹽、糖、磷酸鹽，吃火鍋時極易攝取過量。

洪永祥呼籲，與其依賴重口味沾醬，不如減少使用，品嘗食物原本的風味，搭配天然調味方式，才能真正吃得健康，也減輕腎臟與心血管的負擔。

