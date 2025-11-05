比流感更恐怖！RSV病毒老小通殺 住院率最多增16倍

秋冬季節呼吸道疫情持續升溫，專家警告，除了「左流右新」（流感與新冠肺炎）外，呼吸道融合病毒（RSV）已成為僅次於流感的第二大呼吸道病原，且病程發展快速猛烈，可能導致嚴重呼吸道症狀甚至呼吸衰竭。專家呼籲，高風險族群應及早接種疫苗或單株抗體，以降低重症風險。

RSV素有「嬰幼兒呼吸道大魔王」之稱，老年人、氣喘及慢性肺病患者感染後也可能引發肺炎、心臟衰竭、中風等併發症。 （示意圖／Pixabay）

台灣感染症醫學會理事長張峰義表示，RSV是造成嬰幼兒下呼吸道感染的第一大病毒，素有「嬰幼兒呼吸道大魔王」之稱。老年人、氣喘及慢性肺病患者感染後，可能引發肺炎、心臟衰竭、中風等併發症，導致嚴重呼吸困難，需要氧氣治療或住院。張峰義強調，目前流感、新冠都已有抗病毒藥物，但RSV尚無對應藥物，一旦感染只能靠支持性療法緩解症狀。

根據疾管署統計，RSV每周感染案例數已超越新冠肺炎。北榮胸腔部呼吸感染免疫科科主任馮嘉毅指出，RSV傳染力極強，透過飛沫傳播，病毒能在物體表面存活數小時，一名感染者平均可傳染3人。年長者感染RSV易併發肺炎，死亡率是流感的2倍。馮嘉毅強調，RSV是導致年長者與免疫功能低下成人住院的前三大病毒，對於慢性肺部疾病、心血管疾病、腎臟疾病等高風險族群，住院率是健康成人的6.2倍。

呼吸道融合病毒(RSV)每週感染案例數已超越新冠肺炎， 成為僅次於流感的第二大呼吸道病原，醫師呼籲危險族群接種疫苗。(圖/ 台灣感染症醫學會 )

嬰幼兒是RSV感染的高風險群體，約九成2歲以下嬰幼兒曾感染過RSV，數據顯示，RSV導致的新生兒急診與住院率是流感的16倍。台灣周產期醫學會理事長施景中分享臨床經驗，曾有產婦接生後不久，寶寶因感染RSV而住院治療。0至6個月的新生兒感染RSV後，症狀往往迅速惡化導致住院，嚴重時甚至需進加護病房，類似案例在臨床上並不少見。

施景中表示，預防RSV的方式包括照顧者勤洗手、避免接觸生病者，或考慮施打長效型單株抗體。RSV感染全年皆有可能發生，且所有年齡層都可能感染，但年紀愈小的嬰幼兒風險最高。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈強調，保護寶寶應從孕期開始，建議孕婦在第28至36周接種RSV疫苗，透過母體傳遞抗體為新生兒提供第一道防線。孕期未施打RSV疫苗的媽媽，可考慮在生產後立即為新生兒補打單株抗體疫苗。

面對秋冬呼吸道傳染病三重威脅，醫師呼籲民眾接種流感、新冠肺炎及RSV疫苗，才能有效降低重症風險，尤其是長輩、幼兒、慢性病患及免疫功能不全等高風險族群更應及早接種。

