比流感、COVID-19還可怕！這病沒有特效藥 長者死亡率高2倍

近期呼吸道疾病疫情持續升溫！根據疾管署最新統計，呼吸道融合病毒（RSV）每周感染案例數，已超越新冠肺炎，成為僅次於流感的第二大呼吸道病毒。

RSV沒藥醫 比流感、新冠可怕

「RSV目前無藥可治！」台灣感染症醫學會理事長、三軍總醫院感染科特聘主治醫師張峰義表示，一旦感染RSV，只能仰賴支持性療法緩解症狀，目前沒有對應的抗病毒藥物可供治療，尤其是年長者感染的死亡率高於流感及COVID-19。

台灣胸腔暨重症加護醫學會、台北榮民總醫院胸腔部醫師馮嘉毅強調，RSV傳染力極強，一名感染者平均可傳染3人，且在長照機構、月子中心等場所，更容易發生群聚感染。

根據文獻顯示，長照機構的年長者感染RSV，住院率是家中長者的6.6倍。馮嘉毅表示，年長者感染RSV易併發肺炎，造成嚴重症狀，死亡率更是流感的2倍，威脅遠超一般民眾認知。

新生兒感染風險高 住院率高流感16倍

不只如此，RSV更是全球嬰幼兒死亡的主要原因之一 。根據數據顯示，RSV導致的新生兒急診與住院率是流感的16倍。

台灣周產期醫學會理事長、台大醫院婦產部主治醫師施景中分享臨床經驗，曾有一名產婦剛生完，沒想到隔2天又在醫院又看到她，原來是寶寶因為感染RSV必須住院治療。

施景中表示，嬰幼兒自出生起即暴露於RSV感染風險中，2歲以下嬰幼兒曾感染過RSV高達9成，0至6個月的新生兒感染RSV後，症狀往往迅速惡化導致住院，嚴重時甚至得進加護病房。

3大高風險族群 應接種RSV疫苗

張峰義呼籲，年長者、免疫功能低下成人和準媽媽，除了接種流感、新冠與肺炎鏈球菌公費疫苗，建議主動諮詢醫師評估接種RSV疫苗，以降低呼吸道重症風險。

台灣婦產科醫學會祕書長、馬偕醫院婦產部部長暨一般婦產學科主任黃建霈建議，準媽媽可向醫師諮詢，在懷孕28至36周接種RSV疫苗，透過胎盤將抗體傳遞給胎兒，讓寶寶從第一口呼吸就獲得保護。

