比浴缸還好用！網推「冬天洗澡神器」：躺地板都不會冷

許多人到了冬天都會想要泡湯。一位網友近日表示，最近低溫來臨，他想要享受泡湯的快感，不過家裡沒有浴缸只能淋浴，讓他忍不住好奇寒流時泡澡的感覺，貼文曝光後引發熱議，許多過來人紛紛分享，雖然在家泡澡相當舒服，不過其實使用次數有限，不如能保持浴室溫暖的暖風機實用。

原PO在PTT發文指出，寒流時泡在熱水裡是一大享受，除了身體能夠無死角的暖起來，還能逼出一身汗水，不過他家受限於空間，沒有浴缸只能淋浴，所以已經很久不知道泡澡的感覺，「有沒有鄉民分享寒流時泡澡是什麼感覺？到底有多爽？有沒有八卦？」

對此，許多過來人紛紛回應，「我家兩間浴室都有浴缸，一年用不到5次，供參」、「進浴缸有多爽，出來就有多不爽」、「浴缸超爛 ，沒加熱水一下就冷掉」、「很慘，浴缸水放滿其實需要一段時間，但氣溫太低空氣太冷，還沒滿水就冷掉惹，放滿變溫水，泡不到10分鐘變冷水」、「浴缸沒加溫，寒流來更冷，長大後都不裝了」、「比較羨慕日本浴缸，之前看還有保溫效果」。

不少人則推薦暖風機，「暖風機才是最爽，在裡面躺地板都不會冷」、「有暖風機比較實在」、「弄熱風機，有恆溫水更爽，不然很快就失溫了」、「暖風機才是永遠的神」、「浴缸＋暖風機才爽」、「有暖風機，我都躺在浴室打電動」。

