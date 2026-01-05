比淘寶便宜！高雄關充公貨大甩賣 電動車、名牌褲1/15破盤開標
財經中心／師瑞德報導
想用划算價格入手實用好物嗎？財政部關務署高雄關宣布，將於民國115年（2026年）1月15日下午2時，舉辦今年度第一次充公私貨及逾期貨物通信標售。本次標售不限廠商資格，一般個人也可參與投標，對於想尋寶的民眾或尋找貨源的小資族來說，絕對是開春不可錯過的「淘寶」良機。
標的多元！電動車、行李箱入列 留意檢驗規定
高雄關表示，本次拍賣的貨物種類琳瑯滿目，涵蓋食衣住行各層面。熱門標的包括電動自行車、行李箱、牛仔褲、POLO衫、衛衣及襪子等服飾配件；居家用品則有印花床包、電熱水器、已上釉磁磚及耐火磚；此外，也有鋼製手工具、六角螺絲、單芯線及馬口鐵盒等工業或五金用品。
值得注意的是，部分商品設有特殊門檻。例如床包、單芯線、電熱水器及行李箱等，得標者須出具經濟部標準檢驗局的「檢驗合格證」才能放行；牛仔褲、POLO衫等服飾則需進行「補標」作業。特別提醒，其中的「ELECTRIC TRICYCLE 車架組含電機馬達」僅限退運出口，不得在國內轉售，投標人務必詳閱規定。
看貨須知！港區管制嚴格 務必申請通行證
為避免買到不合用的商品，高雄關建議民眾先「驗明正身」。看貨時間訂於115年1月9日、以及1月12日至14日，每日上午9時至12時、下午1時至4時30分。地點分散於該關私貨倉庫及各貨櫃場。
由於港區實施嚴格門禁管制，有意前往看貨的民眾，請務必先電話聯繫高雄關（07-5628334、07-5628339），協助登錄資料後，再自行線上申請當次的人員及車輛通行證，以免到了現場卻無法進入管制區，白跑一趟。
押標提醒！本票支票皆可 小額現金也能通
決定投標的民眾，請備妥押標金。若押標金總額在新臺幣5,000元（含）以下，可直接繳納現金；若超過此金額，則須準備以「財政部關務署高雄關」為受款人的臺銀本票、銀行本行支票或銀行保付支票。押標手續辦理時間為1月12日至14日的辦公時間，地點位於高雄關關本部3樓法務緝案組。
詳細標售公告及清單，可至高雄關官網「資訊公開／標售公告」專區查詢。
詳細尋寶地圖： https://web.customs.gov.tw/kaohsiung/
