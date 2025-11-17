比漢尼拔更狠！男在停屍間生吃屍體 出獄後出版書籍曝「口感像這動物」

國際中心／王文承報導

法國53歲男子尼可在停屍間工作期間，他不僅曾生吃屍體，甚至會將人肉切下帶回家烹調，他不僅為此出書，更在書中形容人肉嚐起來類似馬肉。（圖／翻攝自YouTube＠Anything Goes With James English）

比漢尼拔駭人！法國53歲男子尼可・克洛（Nico Claux），因對食用「人肉」產生強烈快感而犯下殺人罪，1997年因謀殺罪入獄，在服刑7年4個月後獲釋。近日他在受訪時透露，過去在停屍間工作期間，他不僅曾生吃屍體，甚至會將人肉切下帶回家烹調。隨著慾望日益強烈，他不再滿足於僅食用死者，轉而試圖殺害並吃掉活人受害者。他不僅為此出書，更在書中形容人肉嚐起來類似馬肉。

停屍間生吃屍體 出書曝人肉口感



根據《每日郵報》、《鏡報》與《太陽報》報導，尼可近日在podcast節目《Anything Goes with James English》中坦言，他自10歲祖父去世後，便對死亡產生迷戀，12歲起開始出現吃人肉的幻想。後來，他讀到日本食人魔佐川一政的故事，更加深了這份渴望，不過當時仍僅止於幻想階段，直到他進入一間醫院的停屍間工作。

尼可指出，在停屍間工作時，他發現只要單獨作業，就能輕易割下屍體的部位肉塊食用。起初他僅是生吃，後來則會偷偷將一些人肉帶回家，以不同方式烹飪。然而，從停屍間偷取少量人肉，漸漸無法滿足他內心的慾望，於是萌生了殺人的念頭。他鎖定了在網路上認識的男子蒂埃里・比索尼耶（Thierry Bissonier），並將其殺害。尼可強調，他的動機並非為了殺人而殺人，純粹是出於對人肉的需求與渴望。

然而，尼可在有機會吃掉比索尼耶之前便遭逮捕。警方在他家中搜出多件人體遺骸，包括血袋、以頭骨製成的祭壇，以及從地下墓穴與棺木中偷來的人體胎兒，這些都被他當作「紀念品」收藏。尼可最終被判處12年徒刑，於服刑7年4個月後獲釋。他表示，自己很慶幸被逮捕，因為在犯下第一起殺人案後不久，他便已開始策劃下一場謀殺，甚至曾想過要殺害停屍間的同事。

尼可透露，他食用人肉並非因為其味道有多美味，他形容口感就像馬肉，但這個行為本身能帶給他極大的快感與興奮。據悉，尼可出獄後仍在停屍間工作了13年，但他聲稱已不再食用人肉，轉而出版名為《食人食譜》的書籍，內容收錄了如達默、亞伯特等世界知名食人魔的菜單，講解如何烹調人肉，同時他也經營一間以「連環殺手」為主題的收藏品專賣店。

