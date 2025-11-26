比炸物還可怕！研究揭「你每天都在做的這件事」做錯超傷心臟 很多人都中
你可能以為，動脈硬化是「膽固醇太高」、「吃太油」的結果。但2025年《美國心臟協會期刊》（Journal of the American Heart Association, JAHA）的一項研究，卻揭開一個令人頭皮發麻的真相——你沒刷乾淨的牙，可能正在慢慢堵住你的血管！
震撼發現：動脈斑塊裡有口腔細菌DNA
重症醫師黃軒分享，芬蘭坦佩雷大學（Tampere University）的研究團隊分析了超過200份動脈斑塊樣本，結果發現：
．65% 的斑塊中檢測到細菌DNA
．其中 42% 竟來自口腔鏈球菌（Streptococcus mitis）
這些細菌平時安分地待在牙齦縫裡，一旦牙周出血或發炎，它們便趁機潛入血液，黏附在血管內壁上。隨後形成「生物膜（biofilm）」——像是隱形的保護罩，不易被免疫系統察覺。
它們潛伏多年，慢慢釋放發炎分子，侵蝕血管壁。當壓力、感冒、或免疫力下降時，這些細菌就會「甦醒」，引爆局部發炎，使動脈斑塊破裂、血栓生成，那一刻，就是心肌梗塞爆發的瞬間。
研究者指出，這些細菌會啟動 TLR2受體信號通路，誘發免疫過度反應，是動脈硬化惡化的重要推手。
好好刷牙＝好好護心
多項世代觀察研究指出，刷牙頻率過低（每天一次或更少）與心血管事件風險上升有關。例如在日本一項超過71000人的研究中，每天一次或更少刷牙：
．腦中風風險增加22%
．如果已經是冠心病的患者中，又不愛刷牙，其 重大心血管事件風險，增加了更高達到70%
多項大型研究也顯示，每天刷牙三次的人，心血管疾病的風險顯著降低，且風險下降呈劑量反應關係。
頻繁刷牙（≥3次/天）與心房顫動、冠心病、腦中風等主要心血管事件的發生率降低相關，其平圴風險下降幅度約為10%-15%。
研究人員提醒，我們長期將心臟病歸咎於膽固醇與生活習慣，卻忽略了細菌在牙齒的角色。這項發現，改寫了心血管疾病的成因。
糖尿病風險、也跟著降
南韓2023年發表於Diabetes Care的全國性世代研究，研究團隊解釋不同年齡層刷牙頻率與糖尿病風險降低的關係。主要認為：
．年輕族群（51歲以下）：因基礎炎症負荷較低、口腔微生物組較穩定，刷牙三次每日能更有效減少口腔致病菌、降低全身性慢性炎症，進而使糖尿病風險降低幅度較大（14%）
．年長者（52歲以上）：因口腔及全身慢性炎症累積、牙周病及牙齒缺失比例較高，刷牙雖仍有保護作用，但降低幅度較小（7%），可能因年齡相關的免疫功能下降及既有代謝異常，使口腔衛生改善對糖尿病風險的影響相對減弱
刷牙頻率提升可減少口腔鏈球菌等致病菌進入血流，降低動脈斑塊細菌DNA檢出率，減緩發炎反應，這一機制在年輕族群效果更顯著。整體而言，口腔衛生習慣的改善對糖尿病預防在不同年齡層均有益處，但年齡越輕，效果越明顯。
刷牙頻率與糖尿病間的連結，可能源於全身慢性炎症。口腔細菌會進入血液，影響胰島素敏感性、促進發炎激素上升，使血糖代謝失衡。因此，乾淨的口腔，其實就是低發炎反應的身體。
（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
