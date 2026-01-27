比炸魚還毒！吃飯別碰「這種魚」 台大醫：罹鼻咽癌風險多6倍

記者施春美／台北報導

魚肉是優質蛋白質，但鹹魚這類醃漬類食物別碰。台大醫院副院長婁培人表示，鼻咽癌是非常致命的癌症，若發生遠端轉移，存活期最短6個月。每年台灣約新增1500人，發生原因包括家族遺傳、醃漬食物如鹹魚、醬菜等，「有家族史者要少吃醃漬類食物。」

鼻咽癌是南方華人特別盛行的腫瘤。台大醫院副院長、台大醫學院耳鼻喉科教授婁培人在健康頻道中表示，鼻咽癌有3個主因，基因遺傳、EB病毒感染、醃漬食物。若家族中有人罹患鼻咽癌，其他家人罹患機率大增。至於EB病毒，則因普遍存在，而難以避免。

鼻咽癌症狀：耳悶、單側鼻塞、鼻涕或痰帶血、頸部腫瘤等

台大醫院耳鼻喉部醫師王成平昨（26日）表示，台灣一年約1500人罹患鼻咽癌，好發年齡為40~55歲，但各年齡層皆有可能罹患鼻咽癌。初期症狀包括耳朵悶塞、單側鼻塞、鼻涕或痰帶血、頸部腫瘤、單側頭痛，甚至單側臉麻等，民眾若症狀超過2~4週，應儘速至耳鼻喉科檢查。

鼻咽癌與遺傳、環境及EB病毒感染密切相關

王成平表示，鼻咽癌與遺傳背景、環境因素及EB病毒（EBV）感染密切相關。台大與美國國家癌症研究院及中研院合作，建立台灣第一個鼻咽癌多發性家族世代研究（1996~2004、200~2020）。一系列長期追蹤研究顯示，鼻咽癌病例的家族成員中，血中EBV抗體陽性比例顯著偏高，且家族聚集性與EBV抗體陽性皆為鼻咽癌的重要危險因子。

王成平提及，我國約2成民眾曾感染EB病毒，但並非每個都是鼻咽癌，一般民眾接受血清EB病毒抗體檢查，若陽性，應定期回診檢查，「若有鼻咽癌家族史、血漿EB病毒DNA是陽性，更應儘速接受檢查。」

避免鼻咽癌 醫：少碰醃漬食物，例如鹹魚、醬菜、榨菜

婁培人表示，擔心罹患鼻咽癌的人，最好少吃醃漬食物，例如鹹魚、醬菜、榨菜、醃蘿蔔。研究發現，年紀愈小時，吃大量的醃漬食物，日後罹患鼻咽癌的機率愈高，「例如嬰幼童在開始食用副食品時，若吃大量的醃漬食物，日後罹患鼻咽癌的機率是其他人的7倍以上。」

婁培人說明，因為醃漬食物含有大量的亞硝酸鹽，會危害健康。若食用者的基因有弱點，較無法對抗EB病毒，就容易因食用醃漬食物而罹患鼻咽癌。「若成年後才吃大量醃漬食物，與鼻咽癌的相關性就會降低。」

