比照內政部不予李貞秀密件資料？政院：參酌相關疑慮

（中央社記者賴于榛台北5日電）內政部長劉世芳表明會盡量要求內政部不提供民眾黨立委、陸配李貞秀密件以上資料，行政院是否通令各部會比照辦理受關注，行政院發言人李慧芝今天說，行政院會依法行政，並參酌內政部對此事的相關疑慮。

李貞秀是否放棄中國國籍引發關注，劉世芳昨天透過專訪表示，並非霸凌陸配，而是法律規範當選立委須放棄母國國籍，否則會有忠誠問題，會盡量要求內政部不提供李貞秀密件以上資料，也就是屬於個資、機密、極機密、絕對機密等資料，大概都不可能提供。

各界關注行政院是否通令各部會比照辦理，行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會指出，只要擔任公職就要遵守現行國籍法規範，這是國家對於公務員最基本的要求，沒有任何例外，政院未來會在合乎憲法、依法行政的前提下，履行憲法義務。

面對媒體追問是否通令各部會比照內政部，李慧芝則表示，政院會依法行政，並參酌內政部對此事的相關疑慮。

劉世芳則說明，台灣其實是開放的國家，有很多公共政策、統計資料一般民眾都能在官方網站上獲取，但若牽涉到政府施政相關資料，則是受政府資訊公開法、檔案法、國家機密保護法規範。

至於資料密等與否，劉世芳說這是由機關首長認定，也盼其他首長能按目前審認規定辦理。（編輯：翟思嘉）1150205