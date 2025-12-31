比照勞工 教團籲鐘點費調整法制化

教育部昨日宣布調漲兼代課教師鐘點費與導師費等，全國代理暨代課教師產業工會表達肯定。圖為教育部部長鄭英耀。（杜宜諳攝）

教育部昨日宣布調漲兼代課教師鐘點費與導師費等，全國代理暨代課教師產業工會表達肯定，認為此次調幅20％是歷年最大漲幅，展現政策誠意。全教總正面看待，但建議行政院與教育部通盤研議，盡速完成調薪法制化。全教產也認為，教育部應該隨物價指數，比照勞工每年調整。

全國代理暨代課教師工會指出，此次鐘點費調整，國小、國中及高中鐘點費均有明顯提升，整體漲幅約20％，不僅讓代課教師、代理教師與正式教師同步受益，也有助於改善校內教師分擔鐘點授課時的實質回饋，對於緩解教師荒、提升教育職場吸引力，具有正面效果。

廣告 廣告

不過，鐘點費上一次調漲已是民國111年（約5％），再往前則為107年，教師相關津貼長期追不上物價上漲速度，建議教育部未來研擬制度化規範，建立鐘點費與物價指數（CPI）連動的定期調整公式，讓教師鐘點與導師津貼能隨社會整體物價水準穩健成長，避免再度出現多年未調、一次大漲的結構性問題。

全教總理事長侯俊良表示，教育現場非常需要正向支持，全教總正面看待。美中不足的是，無論此次調整項目或調薪幅度，以及更為關鍵的調薪法制化，都與長期以來全教總倡議有不小落差，呼籲行政院與教育部通盤研議，並儘快予以完善落實。

全教產理事長林蕙蓉指出，教育部對於教師加給說明，獨漏教師薪資調整，無論是兼代課教師鐘點費調升、導師加給、行政加給，也應比照勞工隨物價指數每年調整，才能趕上高漲通膨，吸引更多優秀人才進入教育職場。