比照北北基桃TPASS撐到6月？ 中市交通局：盼中央公文同意地方代墊

比照北北基桃TPASS撐到6月?中市交通局長葉昭甫說，盼中央公文同意地方代墊，讓地方有所依據，延續政策。（圖：中市府提供）

中央總預算卡關，TPASS月票面臨斷炊，中部地區可延到1月底，北北基桃昨天開會決定代墊經費到5、6月，中區2.8萬TPASS通勤族關切可否比照北北基辦理，否則每月交通費將翻倍，對此，台中市府交通局長葉昭甫13日說，盼中央能給地方「同意代墊」公文，讓地方有所依據，延續政策。

中央政府總預算持續卡關，各區TPASS月票陷斷炊危機，各地1月的TPASS月票，均先以墊付方式因應，不少通勤族準備購買2月通勤月票，相關補助不明，通勤族陷入焦慮。以台中境內TPASS月票為例，結合公車加捷運，TPASS月票只要299元，若沒有TPASS月票，光搭捷運來回一趟要花50元，只要搭15天就要750元，通勤費至少翻倍，期待政策延續。

北北基桃已開會因應，達成共識，先以代墊方式撐到6月，台中TPASS月票上路兩年多來，截至目前熱賣超過87萬張，平均每月約2.8萬人購買，通勤族關切台中是否跟進。交通局長葉昭甫說，TPASS月票廣受好評，中部包括台鐵及台中捷運的運量均明顯成長，中彰投苗有先開會達成政策不中斷的共識，先以現行經費延續到1月底，讓民眾使用公共運輸權益不受影響。

至於2月起是否繼續推行，因為南投、彰化及苗栗等鄰近縣市，今年度總預算還未定，另外，也希望中央給地方更明確訊息，尤其須中央先發函同意地方先代墊相關經費，以利後續預算歸墊。

葉昭甫說，台中TPASS月票中央約年補助1.3億，台中自付約1.4到1.5億，台中今年度總預算已通過，相關預支應無虞，但須等中央公文及外縣市預算進度，目前每天都與中部其他縣市密切連繫，會儘快確認中央預算等相關進度後因應。（寇世菁報導）