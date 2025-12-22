比照台南？楊瓊瓔：與江啟臣協調不成再初選
[NOWnews今日新聞] 國民黨備戰2026九合一選舉，根據內參民調，台南市長由謝龍介勝出，黨內對手陳以信今正式宣布退選。台中市也陷入2強之爭，藍委楊瓊瓔接受網路節目專訪時，面對主持人黃光芹逼問江啟臣對比式民調大勝，是否以此決定人選？她強調黨內機制就是先協調，若好好討論不成，再依黨的機制進行初選，自己會用市政願景、執行力爭取選民認同。
楊瓊瓔今（22）日接受匯流新聞網《中午來開匯》主持人黃光芹專訪，從頭到尾「尊盧」，她強調「台中隊」在盧秀燕經營8年後，已創下穩定的基本盤，明年選舉國民黨一定會贏！黃光芹好奇問「台中不再分紅黑派嗎」？楊瓊瓔說，台中市民非常可愛，所有派系已完成整合，「現在叫做KMT」，未來勝選關鍵就在贏得中間偏綠選民的支持。
黃光芹接著追問，國民黨內參民調顯示江啟臣39.9%大贏何欣純的19.9%，楊瓊瓔只以28%比26.8%小贏，之前匯流新聞稿單做江啟臣與何欣純的民調，也是43.9%比25%大勝，楊瓊瓔如何克服只小贏不到2%的局面？
楊瓊瓔認為民調是一時數字，她予以尊重，自己和江各有特色和支持度，且都勝過何欣純。黃光芹問，若拿國民黨兩人相比，楊要如何領先江？如何看待綠營對手？楊瓊瓔認為，江啟臣擅長國防外交，自己長項在城市建設與擘畫。她舉中火與財劃法為例，何欣純有太多執政黨的包袱，又無法向中央說不，無法讓台中選民接受。
黃光芹一再追問，希望國民黨如何產生台中市長參選人？楊瓊瓔強調尊重黨的提名機制，應該公開透明產生市民最信賴、可以當選的候選人，黃光芹終於忍不住說「你這是實問虛答，我需要實問實答」！再度問要用什麼形態？底線與空間在哪裡？並認為就算要協調，也要參考趨勢興民調，若黨中央現場提出數據資料勸退任一方，楊是否接受？
楊瓊瓔面對強攻仍嚴守防線，三度強調黨內機制就是先協調，協調不成再初選，表示「目前還沒談到這部分」，她會持續努力、繼續加油。並強調兩人是君子之爭，國民黨會願賭服輸、團結一致。
黃光芹再問，曾有媒體稱2人為爭出線早有嫌隙？楊瓊瓔表態後沒有接到江的電話或私下討論方邀約，甚至黨內有人拿「奇怪的民調」建議直接徵召江啟臣，令楊陣營相當不滿？楊瓊瓔則稱「沒有什麼嫌隙」，姐弟倆幾乎天天碰到，尤其假日跑場一天遇到好幾次，共同的目標是讓台中更好，並強調外界「不要想分化、分化不了的」。
