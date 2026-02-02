比照國外「檸檬法」精神 電梯大廠擬寫入合約保障消費者權益

永佳捷電梯董事長許作名（左）視察汰舊換新案場。（永佳捷電梯提供）

電梯大廠永佳捷（Masada）董事長許作名今（2日）表示，作為新創公司獲利雖然重要，但在維護商譽、獲得客戶滿意認同更重要。因此擬將「檸檬法Lemon Laws」精神寫入合約，即新梯交付客戶3個月內，非人為因素純屬產品本身，經多次修復運行仍有瑕疵的電梯，公司承諾將故障重要部件或全系統，全數換新等條款記載在合約中，以保障消費者權益。

許作名指出，雖然從去年第二季至今全台住宅開工量創史上新低，但整體營建業由於2019至2024年期間景氣高漲缺工，永佳捷在數個工地現場，就因開發商在趕工收尾階段，防水措施仍不完善，突遭暴雨侵襲，導致已安裝的電梯電路板受損嚴重。

廣告 廣告

為顧及住戶搭乘權益與安全，永佳捷在尚未與開發商釐清賠償協議前，即先允諾管委會全數將整機控制系統，包括運行主控系統、門機系統、面板系統等全數換新，初估總金額高達近千萬元，由公司自行先吸收。

許作名說，國際上泛指的「檸檬法」原是以汽車為主體，之後逐漸成為保護消費者的代名詞。他知道汽車與電梯性質不同，規範自然不同，但維護消費者的權益精神是相同的。對於暴雨導致電梯淋雨受損，故障主因還在釐清過程中，讓住戶搭乘電梯感到不便，他非常抱歉，因此對於雨水、泥水浸入電梯系統，他主張免費全面換新電控系統，住戶對永佳捷負責任的態度也表示肯定。

許作名表示，在電梯職場生涯中，面對客訴抱怨，他都是以積極不迴避的態度應對解決客戶提出的問題，努力爭取客戶長期認可，最終均獲得客戶支持，將負面因素扭轉為正面的企業形象，是他最欣慰的地方。

此外，許作名也表示，面對政府祭出史上最嚴「打房政策」，建商和開發商業績慘澹，不得不放緩腳步，讓設備供應商明顯感受到「寒冬市場」。 但去年永佳捷仍繳出不錯的成績單，新梯加上汰舊換新業務量雖然衰退2成多、但出貨量成長3成、保養訂單台量更衝刺成長近4成。

許作名說，新梯訂單衰退的原因除了受大環境影響外，過去戰略上為了衝量搶市占而犧牲毛利的時代已經結束。在訂單與合約管控得宜的情況下，從去年下半年開始毛利大幅成長，營業收入也成長8成以上。

由於房地產景氣急速減緩，導致新梯業務衰退，公司2026年重點全力衝刺電梯汰舊換新與維保市場，也持續與同業洽談併購或合作，目標設定今年保養台數可達7千台，成長50%以上。

許作名說，永佳捷自2023年營運以來，主打「高性價比」和「智能化」產品，挑戰台灣長期由大廠寡占局面，並獲得消費者認同。尤其去年底2次全台有感地震，永佳捷在業界首推新梯免費標配地震感測器，也就是當地震達一定震度時，自動停靠最近樓層的安全措施與即時回報總部系統，最讓客戶滿意。

更多鏡週刊報導

中國醫大引進高壓電場消融術 胸悶患者無須服藥成福音

逼女移工幫打手槍 水泥工露鳥逼少女陪睡下場慘了

見網友遭性侵 女大生靠4特徵將他定罪