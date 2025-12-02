比照審計長同意權「諮詢」模式！黃國昌再喊話：請賴清德履行承諾來國會面對質疑

民眾黨立院黨團總召黃國昌今天（2日）上午在記者會提出4問，呼籲賴清德履行在2024年總統大選時提出的承諾，「來國會接受立委諮詢」。（圖／鄒保祥攝）

總統賴清德於日前宣布將提出約新台幣1.25兆元的追加國防預算，面對朝野喊話，總統府後續也表態願意到立法院國情報告。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今天（2日）上午在記者會提出4問，並呼籲賴清德履行在2024年總統大選時提出的承諾，「來國會接受立委『諮詢』」。他也強調，對審計長的「諮詢」是怎麼進行，「賴總統來國會我們就怎麼進行」。

民眾黨立院黨團今天上午舉行「國防自主跳票、軍購交付延宕，全民三問賴總統」記者會。黃國昌在會中指出，對於強化台灣的自主防衛能力，台灣人民都是支持的，但看到這麼高額的預算，在實際執行上，產生這樣的現狀，且在過去在這麼高額的預算，花了幾千億東西還沒拿到，不斷延宕跳票。

黃國昌接著提到，現在總統又宣布要再編列1.25兆特別預算對美軍購，他要請問賴總統，這次特別預算1.25兆，賴總統敢保證如期交貨嗎？敢保證可以形成即時戰力？敢保證這個高額國防預算支出不會排擠社福支出嗎？

黃國昌再喊話，對於台灣人民心裡共同有的疑惑，「請問在2024年總統大選承諾願意來國會報告、接受立委諮詢的賴總統，敢來國會面對這些質疑？」

黃國昌指出，最重要的就是要請賴清德履行在2024年總統大選政見發表會提出的承諾，「來國會就要接受立委的『諮詢』，他們強調是『諮詢』不是『質詢』，沒有關係，就用賴總統所講的諮詢」。

黃國昌說，對審計長的「諮詢」是怎麼進行，就完全依照賴清德總統當初在政見發表會的主張，也是民進黨不斷澄清叫「諮詢」不是「質詢」，在針對審計長人事同意權的問題時，諮詢怎麼做，「賴總統來國會我們就怎麼進行」。

此外，黃國昌昨晚在直播中指出，賴清德日前投書《華盛頓郵報》，宣布提出1.25兆元軍購特別預算，其實約在一個月前，AIT就曾派人到立院黨團與他見面，並詢問民眾黨支不支持軍購特別預算。

黃國昌今天在記者會上進一步說，過去幾個月他常被問到支不支持國防特別預算，而他的回應都一樣，對一個不知道多少錢、不知道要做什麼的特別預算，「我真的無從回答」。

黃國昌重申，民眾黨的立場是支持國防自主，但不支持浪費、貪腐，且付錢要能買到東西，「不然我們付錢是在付心酸的？」



