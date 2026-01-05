比照導師費 教部允教保費增1000元

教育部114年12月31日宣布，高中以下學校導師費由原本每月3000元調整為4000元。（杜宜諳攝）

教育部日前宣布，高中以下學校導師費由原本每月3000元調整為4000元，全國幼教產業工會昨天批評，同為公立學校體系，幼兒園教保員卻被排除在外，教保員長期被視為制度外存在。教育部國教署回應，公立幼兒園教保員教保費，研擬比照高中以下導師職務加給調增1000元。

幼教產業工會指出，現行制度下，公立幼兒園教保員的教保費僅2000元，與導師費原本3000元已存在明顯落差。經過與國教署多次小組協商，國教署才同意，具教師證教保員，其教保費可調升1000元，自2000元提升至3000元，與當時的導師費水準相當。

幼教產業工會表示，未具教師證的教保員，教保費至今仍停留在2000元，在導師費已達4000元情況下，雙方加給差距已高達一倍。同樣在公立學校體系內、承擔高度照顧責任與幼兒安全風險，卻因身分別與制度設計，被長期忽視、忽略甚至漠視。

幼教產業工會呼籲政府正視制度失衡問題，盡速全面落實具教師證教保員教保費調升，不得再無限期延宕。導師費調整不應一再擴大與教保員差距，應將公立幼兒園教保員納入一體考量、同步調升。

國教署表示，公立幼兒園教保員教保費已研議比照高中以下導師職務加給調增1000元方向辦理，目前正配合修正相關補助要點。

針對私校被排除，私中盟輪值主席、僑泰高中校長溫順德說，教師授課待遇提升，自當調漲學費反映成本，這是教育部的職責，現在卻以辦學自主之名，將問題甩鍋給私校，放生全國私校教師，呼籲政府負起責任，全額補助私校調薪經費。