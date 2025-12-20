即時中心／徐子為報導



昨晚發生台北捷運、中山南西商圈隨機攻擊傷人事件震驚社會，全台各大公共運輸業者也繃緊神經。近期網路瘋傳，如果在高鐵列車上遇到歹徒襲擊，乘客可及時將椅墊拆起來阻擋防身；對此，台灣高鐵公司今（20）日證實，這的確可用於是防衛用途。





媒體《自由時報》報導引述台灣高鐵公司說法，證實在遇緊急狀況時，高鐵列車椅墊的確可拆下，作為防衛用具。所有列車長、服勤員及相關人員，上線前也會接受此一訓練，協助保障旅客安全。



高鐵公司也說明，會在各車站及列車都配置保全人員，共同維持乘車安全與秩序。針對近期事件，高鐵已在尖峰時段各車次，將車安保全覆蓋率（護車率）提升至百分百，整體護車率也達八成。



另外，台灣高鐵各車站都有鐵路警察駐守，並機動執行護車勤務。官方也提醒，各節車廂前後都設有「旅客緊急對講機」（PEI）按鈕，一旦車廂內發生異常緊急狀況，都可按下、直接與列車長通話求助。



據了解，由於台灣高鐵列車是直接移植日本新幹線700系列車，日方設計時，就已將座椅可直接拆卸功能納入，使乘客在緊急狀況下，也能讓椅墊變成應急的護身工具。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／比照日本！台灣高鐵列車椅墊可臨時拆下防身？官方出面證實了「真的可行」

更多民視新聞報導

名牌重機被張文燒了！車主求助被掀「違停黑歷史」 網嘲諷「以後不會了」

創傷修復措施啟動！衛福部、北市府提供傷者關懷機制 可3次免費心理諮商

網傳張文是「中配二代」？陸委會回應了

