比照晶片外交 外交部創「無人機外交小組」
〔記者吳哲宇／台北報導〕中科院、經濟部和國發會今天舉辦嘉義民雄航太暨無人機產業園區開發說明會，其中，外交部非政府組織國際事務會江振瑋執行長透露，外交部已經組成無人機外交小組，本週向總統賴清德報告業務計畫，目的在簡化本國無人機法規，成為各國適用標準，進一步將友邦國家整合進相同市場，最後更要拓展到友好國家。
江振瑋說，無人機外交小組目前首先針對邦交國，例如我國過去曾向巴拉圭轉讓AT-3教練機，但飛機的維護成本很高，未來就能用無人機取代部分飛機的功能，又或是其他邦交國有包括農業、巡檢和物流等商用無人機需求，約略統計邦交國的無人機需求，其實已經有一個規模。而這些需要無人機的友邦，通常沒有無人機相關的認證法規，因此台灣未來可以在認證方面，把法規簡化後，可以成為友邦們的標準，適用於不同的國情，也能增加我們的市場黏著度，將來他們的市場就是我們的市場，甚至是友邦周遭國家的市場也可以是我們的市場。
江振瑋指出，台灣的無人機法規其實很嚴格，要測試無人機不太容易，若能簡化法規，未來也可以在邦交國這些無人機法規較寬鬆、或者測試場域更大的地區進行測試，可以更輕易地挑戰無人機的性能指標。因此，無人機外交小組未來會與邦交國簽署包括測試場在內的各種協議，除了產品出售，友邦還能選送人才到台灣訓練，後續也能進行無人機在海外的投資、維修及建設生產工廠。
江振瑋說，無人機外交小組計畫的第二階段便是擴大到日本、菲律賓等友好國家，這些國家對無人機的需求也很高，雖然他們有無人機的技術、生產以及戰場經驗等等，但重要零組件卻非常需要台灣的資源，因此透過雙邊合作或多邊媒合，台灣在發展無人機產業的同時，也會有外交效益，這是必須要去考慮的。如同晶片，外交部希望在國際合作時，無人機也能是外交手段，未來廠商都能向外交部提交企劃案，畢竟新創公司在台灣很難存活，但在海外卻有很大的機會。
更多自由時報報導
獨家》有中國身分證！已註銷逾50人國籍 中配難割捨也被除籍
報復？曾斥台中市府「瀆職」 屏東賓士車竟收台中機車超速罰單
黃國昌、鄭麗文互贈禮 吳崑玉喊怪：一個像「按摩棒」、一個心機重
國台辦宣稱懲獨信箱收上萬封舉報 葉耀元諷：所以呢？
其他人也在看
小野田紀美警示應驗！中國不只禁海鮮 恢復和牛進口談判也喊卡
日本與中國的經貿關係再度緊繃。中國政府不只禁觀光，今（19日）正式透過外交管道通知日本，將重新停止日本水產物輸入，理由表面上是「需評估福島處理水監測」，但日方普遍認為，此舉與高市早苗首相日前在國會提及「台灣有事可能構成存立危機事態」的答辯息息相關，疑似為報復性反制。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
又要大內宣？ 官媒貼中國外交官「雙手插口袋」照 日媒體人批：掩飾心虛
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前在發表「台灣有事論」，暗示不排除動用自衛隊介入台海衝突，引發中國強烈不滿，導致中日關係緊張。對此，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰昨(18)日與中國外交部亞洲司長劉勁松等官員展開會談，試圖為當前局勢尋求降溫空間。然而，中國官媒在會後放出一張一張劉勁松「雙手插口袋」的照片，意圖以此表達對日本的不屑之意。對此，有日本媒體人反擊，這就是典型的「中國式」宣傳手法。 本月7日，日本眾議院預算委員會進行首相質詢與答辯會議，在野立憲民主黨議員岡田克也詢問高市早苗有關可能的台灣發生「緊急事態」。高市以首相身份表示，如果台灣發生可能構成日本的「存亡危機事態」，那麼日本自衛隊可藉由集體自衛權行使，動用武力介入台海衝突。 針對高市發言，北京當局接連幾天透過各種方式表示不滿。一方面召回中國駐日大使，另一方面透過各種宣傳管道暗示，日本若介入台海衝突，恐對日本本土發生嚴重的後果。 面對中日關係因「台灣有事論」而產生緊張，日本外務省亞太局局長金井正彰於17日飛抵北京，並於昨日和中國外交部亞洲司長劉勁松等官員展開會談，試圖為當前局勢尋求降溫空間。然而，雙方在會談中互不相讓，新頭殼 ・ 1 天前
傳美俄已協商新和平計畫！川普盼烏接受 能割土地與削減武器換安全保證
美國總統川普為結束俄烏戰爭，傳出已與俄方協商出一份「28點計畫」，核心內容是要求烏克蘭作出重大讓步，包含讓出俄羅斯目前尚未完全控制的烏克蘭東部部分地區，以換取美國對烏克蘭與歐洲的安全保證，防範俄羅斯未來的侵略。但一名直接了解細節的美方官員透露，這項提議在基輔與其盟友眼中恐怕是對莫斯科的「巨大讓步」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
41J肉聲／中國代表穿毛澤東裝、手插口袋裝囂張 網批外交失禮！日方沒在怕
日本首相高市早苗日前在議會質詢上談及「台灣有事」論點後，隨即引發中國不滿，在中國駐大阪總領事薛劍的「砍頭說」之後，雙方緊張關係來到高點，中國更升級行動，呼籲人民勿去日本旅遊、留學等。日方在17日派出外務省亞太局局長金井正彰，前往中國進行協商，不過日中兩方並未得出任何結論，甚至雙方代表的臉色都相當凝重難看。鏡報 ・ 23 小時前
高市早苗「台灣有事說」惹火北京 共同社：中國停止進口日本水產品
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導針對日本首相高市早苗「台灣有事說」的新反擊，中國政府今（19）日通知日本，將暫停進口日本水產品。中國政府今（19）日通...FTNN新聞網 ・ 1 天前
中日外交戰升溫：高市早苗內閣接連出招 日本正往「正常化國家」邁進嗎？
高市早苗上任僅一個月，其一系列涉及台灣及日本防衛政策的言行，迅速點燃了北京的怒火並遭外交反制。有分析稱這可說是高市個人保守派立場的延續，更有可能是東京正在鋪陳日本「國家正常化」的戰略。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
中日談判破局中國輕蔑送客！連服裝都藏寓意？
論壇中心／邱暐琪報導日本首相高市早苗「台灣有事說」引發中國不滿，兩國緊張關係持續升溫，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰18日親赴中國，與中國外交部亞洲司長劉勁松磋商，雙方不僅未達成共識，更傳出中國亞洲司長「手插口袋送客」的畫面，態度相當輕蔑。對此，政治學教授范世平在《台灣最前線》節目中分析，這個畫面是經過中國精心設計過。民視 ・ 12 小時前
美國向史瓦帝尼、尚比亞提供1000劑愛滋病毒預防新藥
（中央社華盛頓18日綜合外電報導）在美國總統川普大幅削減全球援助的幾個月後，美國政府今天表示，已向史瓦帝尼、尚比亞2個非洲國家提供新型愛滋病毒（HIV）預防藥物lenacapavir共約1000劑。中央社 ・ 1 天前
又有颱風要來了！專家示警「台灣3地區」生成時間曝
生活中心／周孟漢報導今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，但從白天起將逐漸回溫，南部這2天更是有機會飆到30度。雖然氣候短暫回暖，但氣象專家賈新興表示，將又有2波東北季風南下，不僅水氣會增多，溫度也會變低；令人憂心的是，菲律賓東方海面有熱帶系統發展，可能會在26、27日於南海附近成颱，並影響台灣「3地區」。民視 ・ 2 小時前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 2 天前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 6 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
劉品言剖腹產「走路非常慢」 連晨翔上前攙扶：我好心疼
劉品言19日宣布產女（連踢踢），老公連晨翔20日為宣傳《舊金山美容院》接受訪問，坦言女兒已經出生幾天，原本劉品言想等狀態好一點，腦子可以思考時再宣布，不過他擔心自己面對媒體會不小心又說溜嘴，礙於之前有前科，因此劉品言答應他在訪問前先曝光，也讓他在訪問時有話題可以聊，不過他依然感到焦慮，他笑說今天出門前跟老婆說：「我真得撐不住！還是今天妳去受訪？我去睡一下！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 5 小時前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 1 天前
「首購貸款真沒問題？！」銀行「高利率、高開辦」勸退屢見不鮮 買房申貸血淚現況曝光...｜房市觀點
三年前買了預售屋的朋友，最近終於要準備交屋了，興高彩烈開始為房貸做準備的他，問了幾間銀行之後碰了一鼻子灰，他很困惑：「不是說首購族貸款沒問題嗎？怎麼成數這麼少、利率這麼高？」Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 6 小時前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 1 天前
上櫃最大違約案爆發！「芝蔴街美語」母公司3482萬違約交割 復牌滿月就翻車
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導「芝蔴街美語」母公司新華泰富（5481）近日再度出事。櫃買中心公告，新華11月19日爆出違約交割，由宏遠證券通墾金額高達3482...FTNN新聞網 ・ 4 小時前