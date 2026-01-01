比照稀土管制 中國白銀出口新規恐衝擊供應鏈

（中央社華盛頓31日綜合外電報導）中國從2026年元旦起加大白銀出口管制。官方背景的「證券時報」12月30日引述未具名業界人士透露，新措施形同將白銀出口比照稀土控管；白銀對美國工業與國防供應鏈至關重要。

美國財經新聞網CNBC報導，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）日前在社媒平台X上回應一則關於北京即將對白銀出口設限的貼文時說：「這可不是好事。白銀在許多工業製程中都是必要材料。」

中國商務部是在10月宣布相關措施，以加強對稀有金屬的管控。宣布當天正好是美國總統川普與中國國家主席習近平在南韓會晤，當時川、習會後北京同意暫停部分稀土出口管制措施一年，而美國則撤回部分關稅。

中國日前公布一份名單，羅列44家獲准於2026、2027年依新制出口白銀的企業。將於2026年元旦上路的新規除管制白銀出口外，也包含鎢、銻出口；鎢、銻同樣是中國供應鏈高度主導，廣泛應用於國防與先進科技領域。

由中國官媒「人民日報」主辦的「證券時報」12月30日引述不具名業界人士指出，新政策正式將白銀從一般商品提升為戰略性原物料，比照稀土般對出口設限。

美國11月時將白銀列入國家關鍵礦物清單，理由包括白銀廣泛用於電路、電池、太陽能電池以及抗菌醫材；美國另一份分析報告指出，中國在2024年是全球最大白銀生產國之一，白銀儲量也名列前茅。

中國金融數據公司萬得資訊引述官方數據指出，中國在2025年前11個月出口超過4600噸白銀，遠高於同期進口量的220噸。

喬治梅森大學（George Mason University）經濟系教授柯文（Tyler Cowen）在美國保守派數位媒體The Free Press的專欄文章指出，白銀與黃金價格的飆升，反映投資人轉為減少美元依賴，形容當前這波金、銀價格上漲是對美國經濟的「警訊」。

美元指數2025年已下跌近9.5%，為2017年以來最差表現。相較之下，白銀價格已上漲超過一倍，有望創下自 1979年以來最佳表現；黃金價格2025年以來也已上漲超過60%，同樣有望創下1979年以來表現最佳的年份。（編譯：陳亦偉）1150101