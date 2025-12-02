比照警消！醫師超時加班可減稅 健保署：目標年底上路 明年報稅適用

健保署署長陳亮妤出席活動受訪時表示，「醫師加班費免稅」草案已送衛福部，目標年底上路、明年報稅即可適用。資料照。李政龍攝



國內醫護人力持續流失，其中「待遇問題」被視為關鍵因素之一。衛福部近日拋出「醫師加班費免稅」，健保署署長陳亮妤今（2）日證實，政策已獲醫界及跨黨派立委高度共識，並與財政部多次協商，目前草案已送進衛福部，預計比照警消人員，若醫師的加班時數超過一定比例得以減稅。目標年底前上路，明年報稅即可適用。

陳亮妤上午出席健保署「癌症治療數位治理觀摩會」接受媒體訪問時說明進度。她表示，感謝跨黨派立委與醫界支持，衛福部已就規劃內容與醫師公會全聯會及財政部進行多次討論，目前草案已送至衛福部，後續將呈報行政院，待行政院同意後，衛福部這邊就會進行公告。

她指出，目前預計制度將比照警消人員，以「超過一定比例的加班時數」作為減稅門檻，「日本是這樣做，在國內的話，另外一個職類警消也是這樣做，所以我們也希望能夠有機會為國內的急重難罕的醫師人員爭取」。

陳亮妤補充，未來是以加班時數來計算，不會依照科別有不同，希望年底之前上路，明年報稅就可以適用。

