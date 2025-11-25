比照谷關七雄 中市議員建議推精選經典自行車道 頒發完騎認證標章

謝志忠議員建議市府精選經典自行車道，頒發完騎認證標章。





台中市議會25日進行市政總質詢，民進黨市議員謝志忠等人指出，東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道、潭雅神綠園道113年分別吸引637萬與326萬人次遊客，展現台中自行車觀光的強勁吸引力，強烈建議市府精選經典自行車道，頒發完騎認證標章；並要求市府優化后里環保公園車泊專區，採取使用者付費模式供水、供電，力拼明年完工開放，提供更完善的休憩空間。這兩項建議當場獲得盧市長及建設局長正面回應，表示明年春季前會完成規劃，力拼明年開始執行。

謝志忠表示，「谷關七雄」，是台灣中部谷關風景區的七座中級山，登山步道之難易程度分為，較易、中等、中等偏難，且都可以一日往返，自2020年爭取谷關七雄的完登認證獎章後，自己每年仍會抽空去爬谷關七雄。他強烈建議市府比照推廣谷關七雄模式，從台中多條熱門自行車道中，精選出具挑戰性與代表性的路線，規劃「完騎認證標章」，讓自行車愛好者能一一挑戰、蒐集徽章，不僅能有效行銷台中，也能推廣運動觀光，帶動周邊產業發展。

謝志忠進一步指出，「車泊族」是近年快速崛起的新興旅遊方式，以目前台灣旅遊高房價時期，特別受到小資族青睞，全台車泊社團人數更從2022年的7萬人，暴增至62.3萬人，成長驚人。后里環保公園自2018年成功爭取設置車泊專區以來，每日都有固定旅客前來夜宿，假日期間更是一位難求，顯示需求相當旺盛。

他表示，當初規劃后里車泊專區時，水電管線原本就已預留，因缺乏管理而遲遲未正式啟用。他強烈要求市府儘速提出完整規劃，完善水電設施並採「使用者付費」模式，提供車泊旅客更安全、舒適的環境，亦可帶動地方觀光與周邊商機發展。

謝志忠、王立任、張玉嬿、黃守達等人共同強調，無論是推動自行車完騎認證、優化車泊設施，核心目標都是打造更友善、更具吸引力的觀光環境。他們共同呼籲市府儘速規劃，讓台中的觀光軸線更具吸力、旅遊體驗再升級，真正成為運動觀光的友善城市。

