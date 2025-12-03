比照香港「愛國者治港」 國共執行「愛中國者治台」計畫

2025年7月7日，中國山東艦航母編隊圓滿結束訪問離開香港。香港中學生揮舞國旗和香港特區區旗歡送解放軍海軍部隊。圖／東方IC

施文儀／退休公務員

香港早已示範什麼叫「被治理」。

「愛國者治港」不是口號，而是一套完整工程：改法律、塑輿論、篩選政治資格，最後讓人民只能接受「北京認可的人」來治理自己。其核心只有一句：只要夠愛中國，就能被信任；不夠愛，就算民選也會被排除。

2019 年反送中後的香港證據明明白白：政治忠誠壓過專業，民主被拔除，制度全面逆轉，連宏福苑大火都因政治凌駕專業而釀成悲劇。這些不是抽象政治，而是人民付出生命代價。

令人不安的是，台灣正在走向相同路徑—一套「愛中國者治台」的政治工程正悄悄展開。

一、從認同下手：「我是中國人」敘事鋪陳中

香港的第一步，是重建身分認同：把「中國人」塑造成理所當然，把不認同中國的人視為麻煩甚至違法。

台灣如今也看見同樣操作，只是名稱不同、包裝較軟：

— 把「我是中國人」描述成文化與血緣的自豪；

— 把「兩岸一家親」當成政治前提；

— 把普丁包裝為「非獨裁的強者」，暗示強權統治值得尊敬。

這些訊號分散但方向一致：削弱台灣主體、鋪陳北京所需的政治認同。

二、制度鬆動：國民黨正在替「中國人參政」開門

香港的核心變化是「掌握政治資格」。掌握資格，就掌握政治。

國民黨近期的修法動作，與北京在香港的步驟驚人相似：

１．修《國籍法》：讓未放棄中國國籍者也能參政

此舉表面替弱勢講話，實則為中共代理人打開制度入口。

香港亦是從「小幅放寬資格」開始，最後變成親共勢力全面控制議會。

以薄瓜瓜為例，他去年與宜蘭女兒結婚，若修法通過，2030 年前即可選縣市長或立委。

２．下一步：修《兩岸人民關係條例》

中配六年取得身分證，若被縮短成四年甚至更少，薄瓜瓜可能在 2030 年與蔣萬安競逐台北市長。

３．更下一步：動《總統副總統選罷法》？

既然主張「中國人也是我國人」，是否可能進一步主張中港澳出生者可選總統？

依照國民黨「逐步放寬」的邏輯，薄瓜瓜在 2032 年參選總統並非危言聳聽。

國安底線一旦鬆了，不會自己回來。

三、「愛中國者治台」雛形已現

何鷹鷺事件是最明顯的試探。

一名中國籍人士能成為國民黨中常委，遭反彈後退出，國民黨的反應不是自省，而是積極推動修法，讓中國籍將來能合法參政。

這一步的意義非常清楚：

先讓中國人試水溫，再替他們打開大門。

香港就是這麼被一步步吃下。

四、香港悲劇示警：政治忠誠壓倒專業，人民會是最大受害者

宏福苑大火清楚說明：政治篩選凌駕專業，造成管理失能、救援延誤。

「愛國者治港」不只影響政治，而是影響消防、醫療、建設、行政等全體系。

台灣若走向「愛中國者治台」，

未來公務體系也可能變成：

先查你愛不愛中國，再看你會不會做事。

受害的永遠是平民，而不是喊「兩岸一家親」的政治人物。

結語：香港十年鋪陳，台灣正站在起點

香港今天的局面，是十年政策累積：

— 認同鬆動

— 法律鬆動

— 參政資格中國化

— 政黨滲透常態化

台灣此刻正在同一路線的開端。

若國民黨繼續配合北京，台灣最終將被納入「愛中國才能治理」的政治框架，成為「一國兩區」的台灣地區。

當選舉從討論政策變成檢驗你「愛不愛中國」，那一刻，就是台灣走上香港覆轍的起點

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



