比照「狼醫平台」！ 衛福部研議建置社工警示機制

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

高雄市衛生局心衛中心前督導何建忠因涉及性侵案，目前遭檢方起訴並求處10年6個月的重刑，其任職於社會局的配偶也因私下向丈夫洩漏警方偵辦進度，遭到社會局處以兩大過並予以解聘的處罰。對此，衛福部於今（5）日公開表態，經司法判決確定，將立即撤銷其社工師執照，並研擬仿效現行醫事體系的「狼醫平台」，針對此類人員建立相似的警示與查核機制。

高雄市衛生局心衛中心前督導何建忠因涉及性侵案，目前遭檢方起訴並求處10年6個月的重刑。（翻攝畫面​​​​​​）

檢方的調查結果揭露，42歲的何建忠身為苓雅分區心衛中心的高層主管，竟自去年6月起利用權限私自調用個資並鎖定受害少女，隨後透過社群軟體IG及LINE以「賺錢機會」為餌誘騙對方出面，並於6月30日將少女載往汽車旅館強行性侵。偵辦終結後，何男因妨害性自主等重罪遭羈押起訴，雖然一度移送法院並續押3個月，但已於今年元旦獲得交保。

對此，衛福部社工司司長蘇昭如嚴正指出，社工性侵輔導對象是極其惡劣且不可容忍的行徑，必須予以嚴懲。她進一步說明，根據2023年6月修訂的《社會工作師法》相關條文規定，若涉及《性侵害犯罪防治法》或《兒童及少年性剝削防制條例》等特定刑事罪名且經判決有罪確定者，將喪失擔任社工師的資格，現有證照也必須被廢止或撤銷。

蘇昭如表示，政府目前正著手評估在現有法律架構下，如何打造一個更具透明度的警示查核平台，並將全面檢視法規之完善程度，以確保未來類似的違法失職人員都能面臨法律最嚴厲的制裁。

