比熊犬難產！繁殖業者剖腹取崽「扔路邊等死」 腸子外露畫面曝光

中國有不肖繁殖業者，將狗剖腹後丟棄在路邊。圖／翻攝自搜狐千里眼

心疼！中國浙江一位民眾在瑞安外灘岸邊發現一隻被剖腹遺棄的比熊犬，腸道完全裸露在外，畫面相當令人怵目驚心。知情人士表示，最初是一名遛狗人士發現，將小狗的情況發進救助群組，附近的獸醫得知後成功把小狗救回。警方調查指出，這隻比熊犬是附近一個犬舍的繁殖犬。

綜合陸媒報導，中國浙江溫州有市民在瑞安外灘岸邊，發現一隻被剖腹遺棄的比熊犬，畫面相當悽慘。知情人士指出，發現這隻比熊犬的是一名遛狗的大姐，恰巧附近有寵物醫院，大姐就立刻聯絡微信的救助群組，獸醫得知後趕往現場將比熊犬救出，並在當天進行手術，最終手術非常成功，比熊犬在隔天就可以下地走路。

知情人士接著說，救助群中有發起募款，許多善心人士知道狗狗的慘況後，也立刻自掏腰包捐款，目前狗狗的狀況十分穩定。經過警方調查，這隻比熊犬是附近寵物店的繁殖狗，當天早上因為難產，就把肚子剖開取出寶寶，由於比熊犬舌頭發黑，店家以為牠已經死了，就將其裝扔到瑞安外灘。

知情人士坦言，剛開始看到很氣憤，呼籲大眾由領養代替購買，「不然這種繁育犬真的很可憐，群裡大家意見都是等狗狗恢復好之後，會去找領養」。消息曝光後，引發網友熱議，不少人抨擊店家，「祝老闆享受同樣的罪」、「天啊太可怕了殘忍」、「將繁殖犬視作生育工具，難產後竟剖腹取崽並活體遺棄，此舉已突破底線。必須嚴懲施虐者，並加強犬舍監管，杜絕利益驅動下的殘酷繁殖產業鏈」、「領養代替購買，沒有買賣就沒有傷害」。



