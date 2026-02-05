比爾蓋茲坦言：認識淫魔艾普斯坦是他最後悔的事

美國司法部上星期再公布一批關於富豪淫魔「艾普斯坦」的檔案，微軟共同創辦人比爾蓋茲出現在文件當中。蓋茲本人4日星期三打破沉默發聲，直言認識艾普斯坦，是他此生「最後悔」的事，並且重申艾普斯坦電郵中的指控，完全不實。（葉柏毅報導）

據最新公布的檔案資料，艾普斯坦曾經在2013年的一封電郵中，指控蓋茲利用他安排與女性幽會，因此感染性病，還試圖暗中讓妻子梅琳達服用抗生素，以免她也被傳染。

澳洲媒體星期三播出對比爾蓋茲的專訪，蓋茲在專訪中，全盤否認艾普斯坦的指控，稱艾普斯坦的那封電郵，「明顯是假的」。蓋茲說，艾普斯坦可能是想用某種方法攻擊他。蓋茲並且表示，和艾普斯坦相處的每一分鐘，都讓他感到後悔，他也要為了曾經和艾普斯坦相處而道歉。

現年70歲的蓋茲表示，他是在2011年認識艾普斯坦，當時艾普斯坦說，他認識很多有錢人，並且聲稱，可以說服這些有錢人，協助蓋茲的慈善事業。不過蓋茲說，現在回頭看，這是「根本行不通的事」。

而蓋茲的前妻梅琳達只表示，她現在很慶幸，已經遠離這一切「骯髒的事物」。