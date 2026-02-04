比爾蓋茲後悔與艾普斯坦往來 前妻稱仍有問題需要回答

微軟共同創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)表示，他對與性犯罪富商艾普斯坦(Jeffrey Epstein)相處的「每一分鐘」都感到後悔，儘管他的前妻梅琳達蓋茲(Melinda French Gates)表示，比爾蓋茲對於他與艾普斯坦的關係，仍有問題需要回答。

美國司法部上週公佈的最新一批文件中，包含了許多名人與艾普斯坦之間的郵件往來，這些郵件揭露了他們之間的親密友誼、非法金融交易與私人照片。

文件中包含一封郵件草稿，艾普斯坦在當中指控蓋茲有婚外情，並寫到他與蓋茲的關係從「協助比爾取得藥品，以處理與俄羅斯女孩發生性關係的後果，一直到協助他與已婚女性私下幽會」。

比爾蓋茲在澳洲電視台9News 4日播出的專訪中表示：「我與他相處的每一分鐘，我都感到後悔，我都感到抱歉。」

這位億萬富豪慈善家表示：「這封郵件從未寄送。這封郵件是錯誤的」，「我不知道他當時是怎麼想的。他想用某種方式攻擊我嗎？」

在艾普斯坦案相關調查的數百萬頁新文件公開後，比爾蓋茲發言人也發表了類似的否認聲明。

比爾蓋茲發言人說：「這些文件唯一能證明的是，艾普斯坦對於他無法與蓋茲維持長期關係感到沮喪，而且他會為了陷害與誹謗他人而不擇手段。」

梅琳達蓋茲在美國公共廣播電台(NPR)的訪談中表示，這些文件喚起了「在我的婚姻中一些非常非常痛苦的回憶」。

梅琳達蓋茲說：「對我來說，每當這些細節被提起，我都感到非常難受。」

梅琳達蓋茲表示：「無論還剩下什麼問題，我根本無法了解所有內容，這些問題應該要問那些人，以及問我的前夫。他們需要回答這些事情，而不是我。」

比爾蓋茲告訴9New，他在2011年與艾普斯坦會面，並在3年內與他共進幾次晚餐，但從未造訪他在加勒比海的小島，沒有與女性有過關係。

他說：「他一直強調他認識很多非常有錢的人，聲稱他可以讓他們捐款給全球健康事業。現在回想起來，那是一條死路。」

名字出現在艾普斯坦檔案中，並不代表他們犯下了不法行為，但這些文件揭露了艾普斯坦與這些公眾人物之間的連結，而他們經常淡化甚至否認這些關係。 (編輯:柳向華)