比爾蓋茲打破沉默：後悔認識艾普斯坦 自批「愚蠢」堅稱未登島未與女性有染

美國司法部上週再公布一批富豪淫魔艾普斯坦的檔案，微軟共同創辦人比爾蓋茲成為最受關注的焦點之一。蓋茲本人週三（2/4）打破沉默發聲，直言「後悔」認識艾普斯坦，重申艾普斯坦電郵中的指控完全不實。

根據最新公布的檔案，艾普斯坦（Jefferey Epstein）曾在2013年的一封電郵中，指控蓋茲利用他安排與女性幽會，因此感染性病，還試圖暗中讓妻子梅琳達服用抗生素，以免她也被傳染。

澳洲9News頻道週三播出蓋茲專訪，他全盤否認艾普斯坦的指控，稱艾普斯坦「明顯是寫電郵給自己，那封電郵從未寄出，電郵是假的」，「我不知道他當時在想什麼，是想用某種方法攻擊我嗎？」

蓋茲直言：「和他相處的每一分鐘都讓我感到後悔。我要為了和他相處而道歉。」

現年70歲的蓋茲表示，他是在2011年認識艾普斯坦，三年間曾多次共進晚餐，但從未前往艾普斯坦的私人島嶼，也未與任何女性發生關係。艾普斯坦曾在位於加勒比海的私人島嶼安排無數女性與自己及賓客發生性關係，包括未成年少女。

蓋茲表示，當時他與艾普斯坦往來，「重點一直是因為他認識很多非常富有的人，並聲稱能說服他們為全球公共衛生捐款」。他坦言：「現在回頭看，那根本行不通。」

蓋茲說：「我和他往來真的很愚蠢。我是眾多後悔曾認識他的人之一。隨著更多事情被揭露，人們會愈來愈清楚，雖然這段往來本身是個錯誤，但完全不涉及那一類行為。」

蓋茲在專訪中也談到其他議題。他在1975年與合夥人共同創立微軟，並累積巨額財富，已承諾在蓋茲基金會（Gates Foundation）2045年結束運作前，將捐出基金會約2000億美元的全部資產，用於根除疾病與減少貧窮。

他說：「我希望未來人們再讀到『瘧疾』一詞時，會問：那是什麼？小兒麻痺也是一樣。」

●前妻：慶幸已遠離骯髒的一切

已於2021年與蓋茲離婚的梅琳達蓋茲（Melinda Gates）日前接受美國公共廣播電台（NPR）專訪，表示艾普斯坦檔案讓她回想起婚姻中「非常、非常痛苦」的時期。

NPR將於週四完整播出梅琳達的訪談，週二先公開3分鐘長的片段。61歲的梅琳達表示，自己已經「走出」那段婚姻，如今身處「完全出乎意料、卻又美好的人生階段」。非常慶幸自己「已經遠離骯髒不堪的一切」。

被問及艾普斯坦針對蓋茲的指控，尤其是他曾試圖私下替她取得抗生素一事時，梅琳達表示自己感到「難以置信的悲傷」。但她表示，已經可以放下自己的悲傷，轉而關注成為艾普斯坦受害者的年輕女孩。她希望這些已是成年女性的女子「能獲得某種形式的正義」，「她們經歷的一切，令人難以想像」。

