比爾蓋茲捲「淫魔案」！遭控「染性病、瞞妻餵藥」

美國司法部近日公開超過300萬頁的「淫魔富豪」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的調查文件，內容涉及多名世界級政經人士，消息曝光後震撼全球。微軟創辦人比爾蓋茲也被指涉案，根據他與艾普斯坦的私密郵件顯示，比爾蓋茲曾因與多名俄羅斯女子發生性行為而染上性病，並試圖隱瞞當時的妻子梅琳達（Melinda）。

含淚懇求艾普斯坦刪性病電郵！比爾蓋茲遭爆「誘妻服藥、非法幽會」

根據英國《金融時報》報導，一封由艾普斯坦帳戶發出的郵件指出，比爾蓋茲曾「含淚懇求」艾普斯坦刪除相關性病紀錄以及對他的生殖器描述，甚至要求對方協助取得抗生素，以便在妻子梅琳達不知情的情況下讓她服用。此外，艾普斯坦更指控曾應比爾蓋茲要求，協助他與有夫之婦非法幽會，並在橋牌比賽中提供成癮藥物阿得拉爾（Adderall）。據了解，這是一種含有苯丙胺（安非他命）的中樞神經興奮劑，主要用於治療注意力缺陷多動障碍（ADHD）和發作性睡病（narcolepsy）。

科技巨頭陷入名譽危機！比爾蓋茲極力否認 複雜社交引發全球熱議

對此，比爾蓋茲的發言人發出嚴正聲明，痛斥這些指控「絕對荒謬且完全錯誤」。發言人強調，這些文件僅反映了艾普斯坦因無法維持與蓋茲的關係而產生的挫折感，以及他為了設局毀謗所採取的卑劣手段。儘管蓋茲極力否認，但隨著這批大量檔案的解密，這位科技巨頭與艾普斯坦之間複雜且不為人知的財務與社交往來，再次成為輿論關注的焦點。

