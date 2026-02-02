比爾蓋茲曾染性病？最新淫魔檔案震驚各界 盤點牽連名人現況「只有他被嚴懲」

微軟創辦人比爾蓋茲爆出醜聞，最新淫魔檔案稱他曾因與俄羅斯女子發生關係而染上性病。路透社



富豪淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）調查檔案再度釋出，這回最驚人的莫過於微軟創辦人比爾蓋茲也名列其中，包含過去已揭露安德魯王子等等，究竟有多少名人捲入此案？涉及的程度又是如何？本文帶您一次了解。

比爾蓋茲

艾普斯坦在2013年電子郵件裡，以蓋茲顧問尼克立奇的身份寫信，提到蓋茲和一些俄羅斯女孩發生性關係，因此染上性病，希望尼克立奇提供抗生素，好偷偷讓妻子梅琳達吃下。又說，蓋茲與已婚婦女也有不正當關係。

艾普斯坦（中）與微軟創辦人比爾蓋茲（右）。翻攝紐約郵報/華爾街日報

由於這些信的寄信人和收信人都是艾普斯坦自己，版本甚至多達7個，引起質疑。但對比2023年《華爾街日報》報導，艾普斯坦曾於2017年威脅蓋茲，要公開蓋茲和俄羅斯橋牌選手安東諾娃（Mila Antonova）的婚外情，顯得似乎有些關聯。

蓋茲的發言人駁斥所有內容，「誇張至極且全然虛假」。蓋茲過去曾稱，為慈善與艾普斯坦共進過幾次晚宴，後悔與對方有往來，是人生中「一大錯誤」。

蓋茲與梅琳達於2021年結束長達27年的婚姻關係，外傳原因之一就是梅琳達不滿他和艾普斯坦的往來。

馬斯克

億級富豪馬斯克多次在案子中被提到，最新一批文件揭露兩人在2012至2013年至少往返16封電子郵件，其中，馬斯克曾問艾普斯坦有適合拜訪的時間嗎？最終因艾普斯坦行程有變，無法成行。

目前文件顯示，馬斯克沒有登上艾普斯坦的惡魔「蘿莉島」。路透社

艾普斯坦也問過馬斯克來訪人數，馬斯克稱只有自己和妲露拉（當時的妻子），並問：「你島上哪一天／哪個晚上會是最瘋狂的派對？」

另一封馬斯克說自己工作得快瘋了，聖誕節後想好好放鬆一下，艾普斯坦回應「我島上的男女比例，可能會讓妲露拉感到不自在。」而之後的電郵，馬斯克表示「這次在後勤安排上行不通。」顯示這次討論依然沒有成行。

文件證實馬斯克先前所說，婉拒去艾普斯坦那座惡名昭彰「蘿莉島」的邀請。馬斯克稍後也在X發文表示，從未參加艾普斯坦的派對，從未踏足那令人毛骨悚然的島嶼，強調自己積極地要讓那些虐待兒童的人受到法律制裁。

安德魯王子

英國安德魯王子是目前被曝光的名人裡，最多人證的一個。美國女子朱弗里揭露，自己16歲時被迫與安德魯王子發生3次關係，另名女子薛柏瑞則指控，安德魯在聚會上「把手放在我胸部上」。

這次被披露3張連環照，只見安德魯四肢觸地，下方躺著的是一名穿著完整女子，他抬頭看向鏡頭、左右手接連撫摸對方腹部，旁邊還有一不明人士。

安德魯王子四肢跪地，趴在一名躺在地上的女性上方。翻攝英國廣播公司／美國司法部

除了照片、人證，艾普斯坦的郵件中，一個帳號名為「公爵」（The Duke）也被懷疑是安德魯。艾普斯坦往來頻繁，他曾為「公爵」安排俄國女子共進晚餐。

安德魯至今矢口否認各項指控，但放棄大部分王室頭銜，去年更被拔除了王子頭銜，往後只能以安德魯·蒙巴頓·溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）為名，是王室最重懲處。2022年時，他並與朱弗里達成民事和解，賠償金額未透露。

柯林頓

前美國總統柯林頓則是檔案裡最多照片被曝光的人，包括他在泳池旁與艾普斯坦女友麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）合影。還有他裸上身與女子在按摩浴池內泡澡，以及他和已故巨星麥可傑克森搭肩的照片。

柯林頓曾被曝光裸半身與人躺在按摩浴缸內。路透社

柯林頓的照片多次出現在艾普斯坦的調查文件中。路透社

這次文件再揭露他於2001到2004年間，柯林頓自己和團隊至少搭乘艾普斯坦私人飛機出行至少16次。另有多封幕僚甚至是柯林頓帳號發出的鹹濕對話郵件。

對此，柯林頓的發言人回應稱，柯林頓本人並未發送這些郵件。柯林頓夫妻上月則拒絕出席眾議院針對艾普斯坦案的閉門聽證。目前無證據顯示柯林頓涉及不法。

川普

先前川普就被揭露檔案內，有他與多名年輕女子的合照，另一批檔案則顯示，他至少搭乘過8次艾普斯坦的私人飛機。這次更有匿名女子指控，自己13歲時遭川普奪去童貞。

川普曾與艾普斯坦交情深厚，檔案裡也有他與多名年輕女子的合影。路透社

川普過去就說，「大概有好幾萬人都和他（指艾普斯坦）拍過照片。這不是什麼了不起的事情。」而面對性侵指控，美國司法部強調，這些指控毫無根據且內容不實，「如果這些說法具備任何一絲可信度，它們肯定早就在過去被當作攻擊川普總統的武器了。」

艾普斯坦和女友麥克斯威爾。路透社

艾普斯坦原為紐約富豪投資家，2006年因性侵少女遭判刑，2019年又因涉嫌性仲介未成年少女被捕，隔月於獄中身亡。艾普斯坦前女友麥克斯威爾則因協助性仲介而於2021年被判處20年徒刑。

