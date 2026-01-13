比爾蓋茲發表2026年公開信 警告AI未來十年「2大風險」

比爾蓋茲發表2026年公開信，呼籲全球要及早因應AI所帶來的衝擊；如此一來，AI可以更安全地為人類所應用。

微軟創辦人比爾蓋茲，最近發布2026年公開信，在AI快速演進下，未來十年恐怕將會把風險及不確定性同時放大，他呼籲全球必須提早因應。（葉柏毅報導）

比爾蓋茲指出，他對全球的長期未來，依然保持樂觀，關鍵在於AI所帶來的效率提升與創新加速，能為醫療、農業與教育帶來前所未有的突破。然而，比爾蓋茲也坦言，這份樂觀「不再是無條件的」，而是建立在「全球是否能妥善管理AI衝擊」的前提上。

在這封年度公開信中，比爾蓋茲明確點出，AI在未來十年最需要警惕的兩大風險，分別是「被不當利用」，以及「對就業市場的結構性衝擊」。比爾蓋茲指出，隨著AI工具門檻持續降低，惡意使用者取得強大技術的難度同步下降，相關治理與監管機制如果沒有跟上，恐怕會威脅到公共安全。

儘管風險存在，比爾蓋茲仍強調，AI若被妥善引導，將有機會縮小社會不平等。他特別提到，在醫療資源不足的地區，AI有潛力協助基層醫護即時獲得支援，提升照護品質；在農業領域，AI則可以提供天候、病蟲害與市場資訊，協助農民因應氣候變遷。