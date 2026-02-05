比爾蓋茲被曝染性病向艾潑斯坦要抗生素...臉書「大齡工程師」指當年陰謀論快被證實：比爾蓋茲為治療自己的病大力加速mRNA疫苗發展

美國司法部近期公布最新一批已故性犯罪者、外號「富豪淫魔」的愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的機密資料，多達300萬頁文件、18萬張圖像和2000段影片的檔案，震驚國際。當中牽涉人士包括美國總統川普、前總統克林頓（Bill Clinton）、微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）等大咖人士。對此，臉書專頁「大齡工程師」發文指出，有關比爾蓋茲被爆出與俄女有染得到性病，要求愛潑斯坦提供抗生素給妻子使用，他稱沒想過自己2022年寫的陰謀論快被證實了，當年加速mRNA疫苗發展的可能就是比爾蓋茲。

大齡工程師表示，「沒想到我的陰謀論快要被證實了，那個大富豪不意外的就是推銷 mRNA 最用力的比爾蓋天，剩下的就看他得的是哪種先天後天免疫疾病了。」



對此，大齡工程師貼出自己2022年寫的文章：



來講個我自創的 mRNA 的陰謀論好了



因為我本身有僵直性疾椎炎，這個免疫性的疾病，是在沒有外界影響下，免疫系統會主動攻擊各個關節，造成關節鈣化，得病的人會慢慢僵化，最後是無法轉頭彎腰。



這疾病至今沒有一個有效的治療方法，只能夠被動的靠消炎藥物，來減緩減慢身體僵化的程度。或者是靠生物製劑，把免疫系統全關了，避免身體繼續攻擊關節。但是把免疫系統全關，等於是把自己曝露在各種病毒的風險下，我試過半年，那半年感冒跟本沒有停過，舊金山地鐵太髒了，我坐地鐵上班，至少一個月感冒一次。後來改成開車上下班才好一點。



僵直性疾椎炎的終級藥物是 mRNA 治療，我從二十多年前就開始等了，當時還講說，因為這藥物會改變 DNA ，所以要等到我生完最後一個小孩，結紮，才要做 DNA 治療。



話說很多年前，某個台商的親弟弟得了血癌，須要做骨隨移殖治療，所以把全工廠幾十萬人都找來做骨隨配對。我也曾經接觸過花大錢到中國換肝的案例，至於怎麼配對上，我就不敢去多猜想了。



在生命前，我絕對不會忽視人為了自保，能夠幹出來多殘忍的事。



所以這一次為什麼要強制施打 mRNA 疫苗呢？ mRNA 的疫苗進展緩慢，二十多年來，連動物實驗都過不了，更別提說人體試驗了。會不會是有人等不急了？急著要開始人體試驗，加快 mRNA 技術的發展。



最近很紅的 All-In Podcast 的四位講者，其中三位是進步主義派，就對 mRNA 的發展快速很興奮，覺得治療近百種免疫疾病的終級藥物就快到手了，甚至說出這一切的犧牲都是值得的這種話出來。



所以說強制施打，是不是某個得了不治之症的人，在運用影響力，來加快 mRNA 技術的發展呢？

(圖片來源：大齡工程師臉書)

