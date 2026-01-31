比爾蓋茲被爆「和俄女有染得性病」 本人罕見發聲駁斥

微軟創辦人比爾蓋茲。（圖／美聯社）





美國司法部公布超過300萬頁，與已故性犯罪富豪「艾普斯坦」相關的調查文件。內容讓不少名人富豪人設徹底崩壞！像是微軟創辦人比爾蓋茲就被爆，與俄羅斯女孩發生性關係後染上性病，甚至還向艾普斯坦索取抗生素，偷偷給妻子服用。對此，比爾蓋茲透過發言人駁斥，強調指控內容全不實，且十分荒謬。

美國司法部公布已故性犯罪富豪的300萬頁私密對話文件，高度足足超過自由女神像的三倍，裡面有不少名人前往艾普斯坦私人島嶼與未成年女性發生關係，但檔案與先前一樣，大量訊息被塗黑，是否在包庇，引發質疑。出現在檔案裡的還包括美國總統川普。

美國司法副部長布蘭奇vs.川普：「為了保護受害者，我們將影像與影片中所有女性塗黑，（我們超過15年沒有聯絡了）。」

這次公開檔案中，還驚見微軟創辦人比爾蓋茲與俄羅斯女郎發生關係並感染性病，偷買抗生素餵妻子。

CBS記者：「在另一封電郵中，艾普斯坦寫道，他曾幫助微軟創辦人比爾蓋茲，取得藥物，要處理與俄羅斯女孩發生性關係的後果。」

美國上流社會的黑幕被公開，比爾蓋茲的妻子，也透露心碎離婚真相。CBS記者：「蓋茲的前妻告訴CBS新聞，當時丈夫與艾普斯坦的關係是導致離婚原因之一。」

對此，比爾蓋茲透過發言人回應「荒誕不羈，純屬虛構」，並強調「這些文件所顯示的是艾普斯坦對無法與蓋茲長久來往感到沮喪，甚至不惜陷害並毀謗他。」

不只比爾蓋茲，文件顯示確實登島的人，還有美國商務部長盧特尼克。

美國商務部長盧特尼克：「我跟我妻子決定，再也不會跟那個噁心的人待在同一個房間裡。」

就連美國億萬富翁、特斯拉執行長馬斯克也牽涉其中，但他確實拒絕登島。話雖如此，馬斯克仍有探聽島上的派對，並私訊艾普斯坦。

NBC記者：「馬斯克信中詢問，最狂野派對何時舉行，在另一段交流中，艾普斯坦告訴馬斯克，永遠為你留有位子，並表示會派直升機去接他。」

平時形象良好的名人，隨著最終檔案釋出，在艾普斯坦事件下，人設集體崩壞，醜聞攤在陽光下。

